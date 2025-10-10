Surat Shocker: गुजरात में शादी के प्रस्ताव पर विवाद बना खूनी वारदात की वजह, आरोपी ने दो लोगों को उतारा मौत के घाट

सूरत, 10 अक्टूबर: गुजरात के सूरत जिले के उधना से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहां एक व्यक्ति ने दो लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी संदीप गौड़ ने यह कदम कथित रूप से इस कारण उठाया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी प्रेमिका से दोबारा शादी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. मृतकों की पहचान ममता कश्यप और उनके भाई निश्चय कश्यप के रूप में हुई है. दोनों अपनी मां के साथ निश्चय की आगामी शादी की खरीदारी के सिलसिले में संदीप और उसकी पत्नी वर्षा के घर पर ठहरे हुए थे. हमला उस समय हुआ जब घर के अन्य 12 सदस्य भी मौजूद थे और उन्होंने इस बर्बर घटना को अपनी आंखों से देखा. पुलिस के अनुसार, यह हमला पहले से प्लान था. संदीप पहले से ही हथियार लेकर घर आया था और सीधे ममता और निश्चय को निशाना बनाया. यह भी पढ़ें: UP Shocker: शाहजहांपुर में करवा चौथ पर पति द्वारा साड़ी न दिए जाने पर पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

प्रेम कहानी से खौफनाक अंत तक

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप और ममता का रिश्ता साल 2021 में शुरू हुआ था, जब ममता प्रयागराज से सूरत आई थीं. उस समय संदीप एक फैशन डिजाइनिंग फर्म में कार्यरत था और उसने ममता को अपने ऑफिस में नौकरी दिलाने में मदद की थी. उनके बीच कुछ समय तक प्रेम संबंध रहा, लेकिन जब उनके परिवारों को इस रिश्ते की भनक लगी, तो ममता 2023 में अपने घर प्रयागराज लौट गईं और दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.

खबरों के अनुसार यह मामला और खराब तब हो गया जब वर्षा ने हाल ही में उनके जुड़वाँ बच्चों के जन्म का हवाला देते हुए संदीप गौड़ को दूसरी शादी करने से मना कर दिया. जब उसने फिर से उन्हें मनाने की कोशिश की तो ममता ने कथित तौर पर उसका मज़ाक उड़ाया और कहा कि उसने उसे "धोखा" दिया है, जैसे उसने उसकी बहन को धोखा दिया था. उसकी बातों से क्रोधित होकर, गौड़ ने अपने साथ लाए एक हथियार से, उसके भाई निश्चय और उनकी मां शकुंतला के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया.

ज्यादा खून बहने के कारण ममता और निश्चय दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां हमले से बच गईं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार गौड़ के दो मंज़िला घर के अंदर का दृश्य भयावह था, दीवारों पर खून के छींटे, उलटे फ़र्नीचर और यहां तक कि एक टूटा हुआ एक्वेरियम भी था. गौड़ ने उधना रेलवे स्टेशन भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया. उसकी पत्नी वर्षा और उसकी माँ मुन्नी देवी घटनास्थल पर मिलीं, मुन्नी देवी अपने एक महीने के जुड़वां बच्चों को गोद में लिए हुए थीं. पुलिस ने पुष्टि की है कि यह घटना एक पूर्वनियोजित कृत्य था, जो गौड़ के जुनून और ममता द्वारा कथित अपमान से प्रेरित था, और उन्होंने हत्याओं की पूरी जाँच शुरू कर दी है।