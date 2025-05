Jaipur Hit And Run: जयपुर में स्टंटबाजों का कहर, कार सवार युवकों ने 4 लोगों को मारी टक्कर; वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस (Watch Video)

Jaipur Hit And Run: राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार और लापरवाह स्टंटबाजी का एक और खौफनाक नजारा देखने को मिला. यहां जगतपुरा इलाके में गुरुवार रात कुछ युवक तेज रफ्तार कार में स्टंट करते हुए सड़कों पर दौड़ते नजर आए. इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े चार राहगीरों को टक्कर मार दी. गनीमत रही कि युवकों को हल्की चोटें आईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. हैरानी की बात ये है कि कार में सवार एक युवक खुद ही इस खतरनाक करतब का लाइव वीडियो बना रहा था.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में सड़कों पर लहराते हुए दौड़ रही थी. अचानक नियंत्रण खोने पर कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद भी युवक रुके नहीं, बल्कि गाली-गलौच करते हुए मौके से फरार हो गए.

ये भी पढें: Son Halts Mother’s Cremation For Silver Bangles: जयपुर में बेटे ने चांदी के कड़े के लिए रुकवाया मां का अंतिम संस्कार, चिता पर लेटा

In a shocking case of hit-and-run from Jaipur, four pedestrians were hit by a speeding car performing dangerous stunts on the road. After the accident, the car’s occupants continued their stunts and sped away from the scene by increasing the speed. Not only this but one of them… pic.twitter.com/dfdKOwDK6J

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) May 17, 2025