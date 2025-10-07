युवाओं के लिए सुनहरा मौका: अब आप भी कंटेंट क्रिएटर बनकर कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानें कैसे?

Maharashtra Government Launch Course For Content Creations

Maharashtra Government social media influencer course: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया ने युवाओं के लिए रोजगार और पहचान दोनों के नए दरवाजे खोल दिए हैं. आज लाखों लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छा-खासा कमा रहे हैं. अब आम परिवारों से आने वाले लोग भी सोशल मीडिया के जरिए नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं. यही वजह है, कि आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक आधुनिक और रोजगार देने वाला कोर्स शुरू करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रोफेशनल स्किल्स मिल सकें और वे इसे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ा सकें.

आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए नया अवसर

यह नया कोर्स राज्य के आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा. इस कोर्स का मकसद छात्रों को आधुनिक डिजिटल स्किल्स सिखाना है, जिससे वे आगे चलकर प्रोफेशनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर सकें. सरकार का यह कदम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में डिजिटल युग की जरूरतों को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इससे छात्रों को न केवल नई तकनीक की समझ मिलेगी, बल्कि वे खुद को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप भी तैयार कर सकेंगे.

75 हजार ट्रेनी को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य सरकार 75,000 युवाओं को एम्प्लॉयबल स्किल ट्रेनिंग देगी. सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक पहुँचाने का है. इस ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को आधुनिक डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी, जिससे वे सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने करियर को नई दिशा दे सकें. साथ ही, यह कोर्स उन्हें कमाई का सीधा अवसर भी देगा, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे.

कोर्स में शामिल होंगे ये प्रमुख विषय

यह कोर्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है. इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान देना है, जिससे वे पढ़ाई के बाद या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कंपनियों के साथ कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर सकें. यानी यह कोर्स युवाओं को नौकरी और खुद का बिज़नेस शुरू करने, दोनों के लिए तैयार करेगा.

मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

सोशल मीडिया मार्केटिंग (Social Media Marketing)

इस कोर्स में छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि व्यवसायों और ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही और असरदार इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि उनके ब्रांड की पहचान बढ़े और वे अधिक लोगों तक पहुँच सकें.

कंटेंट क्रिएशन (Content Creation)

इस कोर्स में छात्रों को आकर्षक और वायरल कंटेंट बनाने की कला सिखाई जाएगी, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अलग पहचान बना सकें और अधिक लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें.

कैम्पेन मैनेजमेंट (Campaign Management)

इस कोर्स में छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि विज्ञापन अभियानों की योजना कैसे बनाएं और उन्हें सही तरीके से मैनेज करें, ताकि उनके अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच हो और अधिक एंगेजमेंट और आय (Revenue) हासिल की जा सके.

ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology)

इस कोर्स में छात्रों को कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल होने वाली नई और आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने वीडियो और फोटो कंटेंट को और आकर्षक और प्रोफेशनल बना सकें.

युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता

सरकार का यह कदम युवाओं को पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ाकर डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने का प्रयास है. इससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे. आने वाले समय में यह कोर्स राज्य के युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति की राह दिखाने वाला मार्गदर्शक साबित हो सकता है.