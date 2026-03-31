Sonia Gandhi Discharged From Hospital: सोनिया गांधी के फैंस के लिए बड़ी राहत, स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

सोनिया गांधी (File photo/ANI)

Sonia Gandhi Discharged From Sir Gangaram Hospital: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्वास्थ्य में सुधार के बाद मंगलवार (31 मार्च, 2026) सुबह दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और अब घर पर ही अपना बाकी का इलाज और फॉलो-अप जारी रखेंगी. यह भी पढ़े: National Herald Case: ईओडब्ल्यू ने राहुल और सोनिया गांधी पर दर्ज की एफआईआर, आपराधिक साजिश का आरोप

बुखार और संक्रमण के चलते हुई थीं भर्ती

79 वर्षीय सोनिया गांधी को 24 मार्च 2026 की रात लगभग 10:22 बजे तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती जांच में उन्हें 'सिस्टमिक इंफेक्शन' (Systemic Infection) पाया गया था. इसके बाद डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने उन्हें एंटीबायोटिक्स और आवश्यक चिकित्सा निगरानी में रखा.

डॉक्टरों की टीम और इलाज की प्रक्रिया

सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने जानकारी दी कि सोनिया गांधी का इलाज डॉ. डी. एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में किया गया. डॉ. स्वरूप के मुताबिक, "सोनिया गांधी ने एंटीबायोटिक उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दी. उनकी हालत अब स्थिर है और सभी मानक सामान्य पाए जाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया गया."

सेहत में निरंतर सुधार

अस्पताल में रहने के दौरान सोनिया गांधी की सेहत में निरंतर सुधार देखा गया था. पिछले कुछ दिनों से वे सामान्य रूप से बातचीत कर रही थीं और उन्होंने नियमित आहार लेना भी शुरू कर दिया था. संक्रमण के जोखिम को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक अतिरिक्त निगरानी में रखा था.

स्वास्थ्य का पिछला संदर्भ

सोनिया गांधी को पिछले कुछ वर्षों में श्वसन संबंधी दिक्कतों और पेट में संक्रमण के कारण कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली के बदलते मौसम और प्रदूषण के स्तर के कारण उनके ब्रोंकियल अस्थमा (Bronchial Asthma) की समस्या कभी-कभी गंभीर हो जाती है. हालांकि, इस बार का संक्रमण समय पर इलाज मिलने से नियंत्रण में आ गया.

फिलहाल, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. सोनिया गांधी अब कुछ दिनों तक अपने आवास पर आराम करेंगी.