Viral Video: रस्सी पर कुंडली मारकर बैठा 6 फीट का ब्लैक कोबरा, लोगों को देखकर फन फैलाकर फुफकारने लगा, ललितपुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@WeUttarPradesh)

Viral Video: ललितपुर जिले के बालाबेहट इलाके में एक सांप का वीडियो सामने आया है. सांप आराम से एक रस्सी पर कुंडली मारकर बैठा है और फुफकार रहा है. एक 6 फीट का कोबरा रस्सी पर बैठा हुआ है.कोबरा सांप फन फैलाकर फुफकार रहा है. उसकी आवाजें साफ सुनाई दे रही है. इस सांप को देखने के बाद लोगों के भी होश उड़ गए. लोगों ने इस सांप का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बता दें की इस मौसम के कई जगहों पर सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश के गांव में कई घरों में एक एक घर से सैकड़ों सांपों के निकलने की घटनाएं भी सामने आई है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jharkhand: बाप रे! टॉयलेट गए शख्स के कमोड से निकला 5 फीट का कोबरा सांप, फन फैलाकर बैठा था सामने, देखकर युवक के होश उड़े, पाकुड़ जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

रस्सी पर कुंडली मारकर बैठा सांप

#ललितपुर :-6 फुट ऊंची रस्सी पर कुंडली मार बैठा ब्लैक कोबरा, भयंकर फुफकार से फैली दहशत। ललितपुर में लोगों की सांसें थम सी गईं जब एक ब्लैक कोबरा 6 फुट ऊंची रस्सी पर चढ़कर कुंडली मारकर बैठ गया। तेज और भयंकर फुफकार की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सतर्क हो गए। सूचना मिलते ही वन विभाग… pic.twitter.com/dsa8StUBte — UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) August 10, 2025

बालाबेहट जंगल का बताया जा रहा मामला

बताया जा रहा है कि यह नजारा बालाबेहट इलाके के जंगल का है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. हैरानी की बात यह है कि यह सांप ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर ऐसे झूल रहा था मानो सावन का झूला झूल रहा हो.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस अद्भुत लेकिन डरावने दृश्य को देखकर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. पोस्ट में लिखा गया कि सांप की तेज फुफकार सुनकर वीडियो बनाने वाला ज्यादा देर वहां रुक नहीं सका. गौरतलब है कि पिछले महीने इसी इलाके के एक घर से लगातार 16 सांप निकाले गए थे, जिसके बाद से यहां के लोग पहले से ही दहशत में हैं.