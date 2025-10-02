Sikar Horror: सीकर में क्रूरता की हद, बारात के दौरान बैल ने SUV को पहुंचाया नुकसान, गुस्साए चालक ने बैल को कुचला, VIDEO देख लोग भड़के

(Photo Credits @NamitaSharmaSV)

Sikar Horror Video: राजस्थान के सीकर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक क्रूर घटना सामने आई है. एक शादी की बारात के दौरान बोलेरो SUV को जब एक बैल ने मामूली टक्कर मार दी, तो गुस्से में आगबबूला हुए वाहन चालक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. चालक ने बैल का पीछा किया और उसे बेरहमी से कुचल डाला. यह पूरी घटना पास खड़े लोगों ने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोलेरो चालक जानबूझकर बैल के पीछे गाड़ी दौड़ाता है और उसे जोरदार टक्कर मारता है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैल की टक्कर से वाहन को हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से चालक और उसके साथियों ने बैल पर हमला किया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. यह भी पढ़े: VIDEO: क्रूरता की हद है! सनकी रिटायर्ड अधिकारी ने कुत्ते को मारी 4 गोलियां, भौंकने पर बेजुबान को उतारा मौत के घाट, बिजनौर का वीडियो आया सामने

वीडियो में दिखीं क्रूरता

घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोग लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन क्रूरता की इंतहा पार कर चुके लोगों ने किसी की नहीं सुनी। वीडियो में भी लोगों की चीख-पुकार और विनती साफ सुनाई देती है.

घटना के बाद लोगों में आक्रोश

घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है. गो-रक्षा संगठनों, पशु प्रेमियों और स्थानीय धार्मिक समूहों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

मामले में केस दर्ज

मामलेमे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है कार्रवाई का आश्वासन दिया है.