दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में छोटी स्कर्ट बैन, 25 रुपये में मिलेगा किराए का घाघरा

दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर ने छोटी स्कर्ट पर लगाया प्रतिबंध (Photo: X|@hossain_shaher)

कोलकाता, 31 अक्टूबर: दार्जिलिंग के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अब शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. मंदिर में अब मिनी स्कर्ट और छोटे कपड़े पहनकर आना बैन कर दिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला महाकाल मंदिर पूजा एवं कल्याण समिति (एमएमपीडब्ल्यूसी) द्वारा लिया गया है. समिति का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य चौरास्ता के पास ऑब्ज़र्वेटरी हिल पर स्थित इस पवित्र स्थल की पवित्रता बनाए रखना है. यह इलाका भारतीय और विदेशी दोनों ही पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसके साथ ही, मंदिर ने श्रद्धालुओं को घाघरा और लंबी स्कर्ट किराए पर देने की सुविधा भी शुरू की है. नए नियम के तहत, मंदिर प्रशासन ने अपने दान काउंटर पर कपड़ों के किराये की व्यवस्था शुरू की है. दर्शनार्थी 100 रुपये की सिक्योरिटी जमा कर घाघरा या लंबी स्कर्ट उधार ले सकते हैं, स्कर्ट वापस करने पर 75 रुपये लौटा दिए जाएंगे. यह भी पढ़ें: ये लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा: प्रधानमंत्री मोदी

इस नए नियम को लेकर विवाद भी छिड़ गया है, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया है कि पुरुषों के शॉर्ट्स पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया. इस पर समिति के सदस्य गजमेर ने कहा कि ड्रेस कोड फिलहाल “परीक्षण चरण” में है और इसे जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर पुनः समीक्षा की जाएगी.

समिति के अध्यक्ष मेघराज राय ने बताया कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. वहीं, मंदिर अधिकारियों का कहना है कि किराये से मिलने वाली राशि का उपयोग कल्याणकारी कार्यों, जैसे कैंसर और टीबी रोगियों के लिए भोजन व दवाइयों की व्यवस्था और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए किया जाएगा.

इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान मंदिर का दौरा किया था. उन्होंने सिलीगुड़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर परियोजना के तहत इसी तरह का एक महाकाल मंदिर बनाने की योजना की भी घोषणा की थी.