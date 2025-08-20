VIDEO: गाजियाबाद में लिफ्ट के बाहर महिला को पालतू कुत्ते ने काटा, कैमरे में कैद दर्दनाक मंजर

Ghaziabad Dog Attack Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो देखकर लोग काफी गुस्से में हैं. यहां एक पॉश सोसाइटी में लिफ्ट का इंतज़ार कर रही एक घरेलू सहायिका (कामवाली) को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया. सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुत्ते का मालिक वहीं मौजूद था, लेकिन उसने महिला की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की.
यह घटना मंगलवार शाम को इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी में हुई और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई.
वीडियो में क्या दिखा?
CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि शाम 7 बजकर 13 मिनट पर एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ लिफ्ट में घुसता है. उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी है. लिफ्ट के रुकते ही जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, कुत्ता तेज़ी से बाहर भागता है और लिफ्ट के बाहर इंतज़ार कर रही महिला पर झपट पड़ता है.
कुत्ता महिला के पैर में काट लेता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगती है. इसके बाद कुत्ते का मालिक लिफ्ट से बाहर आता है, लेकिन घायल महिला की मदद करने के बजाय वह अपने कुत्ते को पकड़कर वापस लिफ्ट में चला जाता है. इस दौरान महिला दर्द से कराहती हुई और लंगड़ाती हुई दिख रही है.
#Watch | In Ghaziabad, Pet Dog Attacks Woman On Camera, Bites On Leghttps://t.co/0e3IcB5z5d pic.twitter.com/hm0JWt3xG1
— NDTV (@ndtv) August 20, 2025
लिफ्ट के अंदर, मालिक और उसकी मां कुत्ते को डांटते और मारते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वे घायल महिला की मदद के लिए बाहर नहीं आते.
पीड़ित महिला की पहचान हुई
पीड़ित महिला का नाम कल्पना है, जो उसी सोसाइटी के एक टावर में काम करती हैं. कुत्ते का मालिक भी उसी टावर में रहता है. कल्पना की चीख-पुकार सुनकर एक पड़ोसी बाहर आया, जिसके बाद वह किसी तरह दूसरे लिफ्ट में बैठकर वहाँ से गईं.
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर पहले से ही बहस चल रही है. पालतू कुत्तों के इस तरह के हमलों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.