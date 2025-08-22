Dog Attack: पालतू कुत्ते ने किया युवती पर हमला, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Zuber_Akhtar1)

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: कुत्तों के हमले (Dog Attack) लोगों पर लगातार बढ़ रहे है. ऐसी ही एक घटना गाजियाबाद (Ghaziabad) की एक सोसाइटी में सामने आई है. जहांपर एक युवती पर कुत्तों ने हमला कर दिया.बताया जा रहा है की इस हमले में युवती घायल हुई हैं और उसे कुत्ते ने काट भी लिया है. ये घटना राजनगर एक्सटेंशन ( Rajnagar Extension ) स्थित K-W-Srishti सोसाइटी की है. बिल्डिंग में रहनेवाले आलोक जैन ने आरोप लगाया है की उनके पड़ोसी के दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते ( German Shepherd Dog ) आएं दिन हमला करते है. उनकी बेटी निशि ऑफिस जाने के लिए निकली थी, इसी दौरान इन कुत्तों ने उसपर हमला किया और वह भागने के चक्कर सीढ़ियों से फिसल गई. जिसके कारण उसके सिर और कमर में चोटें आ गई है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Zuber_Akhtar1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: गाजियाबाद में लिफ्ट के बाहर महिला को पालतू कुत्ते ने काटा, कैमरे में कैद दर्दनाक मंजर

युवती पर पालतू कुत्ते ने किया हमला

कुत्ते ने किया हमला

युवती के पिता आलोक जैन का कहना है की कुछ दिन पहले पहले भी कुत्तों ने बच्चों पर हमला (Dog Attack) किया था. इसके बाद उनकी 6 साल की पोती काफी डर गई थी. इस दौरान आलोक जैन ने बताया कि जब कुत्ते के मालिक और उनके पड़ोसी राजेश कुमार सिंह से इस बारे में शिकायत की गई तो उसने काफी अजब बात की. उसने कहा की ,' मेरे कुत्ते है तो ऐसा ही करेंगे, आप को परेशानी है, तो कही और जाकर रहे. इस घटना के पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है.

कुत्तों के हमले लगातार बढ़ने से नागरिकों में डर

बता दें की अब सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में जजमेंट में आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम (Shelter Home) से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे. कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली (Delhi) बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है.कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है. दरअसल कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी से ही नागरिकों को इनके काटने की परेशानी से राहत मिल सकती है.