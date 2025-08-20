Chennai Pitbull Attack: पालतू पिटबुल कुत्ते ने पड़ोसी शख्स को नोच-नोचकर मार डाला, बिना पट्टे के खुला घूम रहा था डॉग

पालतू पिटबुल बना हैवान, 55 साल के शख्स को नोच-नोचकर मार डाला (Photo Credits Twitter)

Chennai Pitbull Attack: चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने अपने पड़ोसी पर हमला कर उसे मार डाला. मरने वाले शख्स का नाम करुणाकरन है और उनकी उम्र 55 साल थी. यह भयानक हमला चेन्नई के जाफरखानपेट इलाके की एक तंग गली में हुआ.

पुलिस के मुताबिक, कुत्ता खुला हुआ था और उसके गले में पट्टा भी नहीं था. जब कुत्ते ने करुणाकरन पर हमला किया, तो वह इतना खतरनाक हो गया कि कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया. हमले में करुणाकरन की मौके पर ही मौत हो गई. कुत्ते को रोकने की कोशिश में उसकी मालकिन पूंगोड़ी भी घायल हो गई. पुलिस का कहना है कि मालकिन का इलाज चल रहा है और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही लापरवाही के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कुत्ते का लाइसेंस लिया गया था या नहीं.

आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि यह हमला बहुत ही क्रूर था. उन्होंने यह भी कहा कि वे लोग पहले से ही इस कुत्ते से डरते थे और उन्होंने कई बार मालकिन से इसे कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि तंग गली में सबको अपनी सुरक्षा की चिंता थी. लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

घटना के बाद, अधिकारियों ने कुत्ते को पकड़ लिया है और उसे निगरानी में रखा गया है.

यह कोई पहली घटना नहीं है. चेन्नई में पिछले कुछ समय से खतरनाक कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. पिछले साल रॉटवीलर कुत्तों ने एक बच्ची को पार्क में घायल कर दिया था. इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चेन्नई कॉर्पोरेशन अब सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहा है. इन नियमों में खतरनाक नस्ल के कुत्तों के लिए सार्वजनिक जगहों पर मुंह पर जाली (Muzzle) लगाना अनिवार्य किया जा सकता है.