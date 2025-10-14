VIDEO: शिवसेना पदाधिकारी जब्बार सोफी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जान लेवा हमला, देर रात डिप्टी सीएम शिंदे जोगेश्वरी के ट्रामा अस्पताल मिलने पहुंचे

शिवसेना पदाधिकारी जब्बार सोफी

मुंबई: जोगेश्वरी (वार्ड नंबर 78) में रविवार को शिवसेना की मा. नगरसेविका नाजिया के पति अब्दुल जब्बार सोफी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फान में जोगेश्वरी के बाल ठाकरे ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

देर रात डिप्टी सीएम शिंदे अस्पताल मिलने पहुंचे

खबर मिलते ही देर रात डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जोगेश्वरी के बाल ठाकरे ट्रामा अस्पताल पहुंचे और जब्बार सोफी का हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, "हम आपके साथ हैं, काम करते रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं. यह भी पढ़े: ठाणे: एकनाथ शिंदे का बड़ा एक्शन, खराब सड़क की शिकायत पर MSRDC अफसर सस्पेंड, ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए AI का होगा इस्तेमाल

जब्बार सोफी पर हमला

शिवसेना MLA मुरजी पटेल-वैभव भराड़कर भी मिलने पहुंचे

वहीं हमले की सूचना मिलते ही शिवसेना विधायक मुरजी पटेल, शिवसेना नेता वैभव भराड़कर (Vaibhav Bharadkar) उनकी पत्नी भी अस्पताल पहुंचे और जब्बार सोफी से मुलाकात की. वैभव भराड़कर ने मीडिया ने कहा कि हम लोग जब्बार सोफी के साथ खड़े हैं. उन्हें डरने की जरूरत नहीं हैं

तीन लोगों के खिलाफ मेघवाडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

मेघवाड़ी पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता शौकत मंसूरी, रऊफ सोफी और सलीम शेख के खिलाफ केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जूट गई

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल किसी काम को लेकर वार्ड नंबर 78 में बीएमसी के कर्मचारी आये हुए थे. जिसका शौकत मंसूरी, रफू सोफी और सलीम शेख ने विरोध किया. इसी बात को लेकर जब्बार सोफी के साथ इन तीनों लोगों का बहस हुआ और उन्होंने जब्बार सोफी पर जान लेवा हमला कर दिया. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए