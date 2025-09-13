Hyderabad Manhole Accident: स्कूल जाते समय सड़क के मैनहोल में गिरी बच्ची, लोगों ने निकाला बाहर, हैदराबाद का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

Hyderabad Manhole Accident: शहरों में कई जगहों पर मैनहोल (Manhole) पर ढक्कन नहीं होते और जिसके कारण कभी कभी बच्चे और लोग हादसे के शिकार भी हो जाते है. ऐसी ही एक घटना हैदराबाद (Hyderabad) से सामने आई है. ये घटना हैदराबाद के पुराने शहर याकूतपूरा से सामने आई है. जहां पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ स्कूल जा रही थी और इसी दौरान महिला की एक बच्ची सामने जा रही होती है और बच्ची (School Girl) अचानक एक मैनहोल में गिर जाती है. इसके बाद महिला दौड़कर मैनहोल के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है.

इसके बाद दो युवक वहां दौड़कर पहुंचते है और बच्ची को मैनहोल के बाहर निकालते है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Woman With Baby Falls Into Open Manhole: छोटे बच्चे को गोद में लेकर जा रही महिला खुले मैनहोल में गिरी, वायरल वीडियो देख लोगों में आक्रोश

बच्ची मैनहोल में गिरी

बाल बाल बची बच्ची की जान

गनीमत रही है की मैनहोल (Manhole) बड़ा नहीं था, नहीं तो कोई अनहोनी भी बच्ची के साथ हो सकती थी. इस घटना में बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, वह इस मानसून में और किसी के साथ भी हो सकता है. प्रशासन (Administration) की लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है.

प्रशासन की लापरवाही आई सामने

मैनहोल के खुले रहने और उसपर किसी भी तरह का ढक्कन नहीं होने से कई हादसे अलग अलग शहरों से सामने आएं है. इस घटना के बाद लोगों ने भी महानगर पालिका पर नाराजगी जताई है. इस घटना के बाद हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन(Municipal Corporation) ने कार्रवाई और मैनहोल को ढ़कने की बात कही है.