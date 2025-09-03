School Assembly News Headlines for 4 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 4 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 4 September 2025: 4 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 4 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

नवरात्रि से GST में होगा बड़ा बदलाव, 4 की जगह अब सिर्फ 2 GST स्लैब.

दिल्ली: यमुना का जलस्तर 207.19 हुआ, 2010 का रिकॉर्ड टूटा.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब जाएंगे, किसानों से करेंगे मुलाकात.

पंजाब में जलप्रलय; घर, सड़कें, खेत डूबे, सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित, 3.5 लाख लोग प्रभावित.

पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे.

बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए सांसद राघव चड्ढा ने MPLADS फंड से 3.25 करोड़ रुपये जारी किए.

झेलम, चेनाब, खतरे के निशान के पार, भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का खतरा, हाईवे बंद.

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली 18 साल बाद नागपुर जेल से रिहा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भूटान के जे खेंपो और प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, राजगीर में शाही भूटान मंदिर का होगा उद्घाटन.

यूएस फेडरल जज ने ट्रंप की लॉस एंजेलिस में सेना तैनाती को अवैध करार दिया.

किम जोंग-उन सैन्य परेड में पुतिन और शी के साथ शामिल हुए, 66 वर्षों में पहली बार तीनों देश के नेता साथ.

विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग के नए आयामों पर जोर दिया.

चीन के 'विक्ट्री डे' परेड में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिनपिंग ने 'वैश्विक शांति' का किया आह्वान.

10 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक रहा अगस्त का महीना, 143 आतंकवादी हमले हुए.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

2 दिसंबर से आईएलटी20 की शुरुआत, 4 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल.

आईओसी ने बहाल की साझेदारी, आईओए ने किया फैसले का स्वागत.

आईसीसी रैंकिंग : वनडे फॉर्मेट में नंबर-1 ऑलराउंडर बने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा.

'हम अपनी ताकत फिर से पा लेंगे', बेंगलुरु भगदड़ पर रजत पाटीदार का भावुक संदेश.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.