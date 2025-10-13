School Assembly News Headlines for 14 October: स्कूल असेंबली के लिए 14 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 14 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 14 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 14 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

जीएसटी कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट, खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची.

जहरीले 'कोल्ड्रिफ सिरप' बनाने वाली श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द.

उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को दी मंजूरी, नेपाल-तिब्बत-भूटान नागरिकों से शादी के लिए मान्य होंगे डॉक्यूमेंट्स.

ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल.

महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, 21 सीटों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा.

IRCTC स्कैम केस: तेजस्वी यादव बोले- ये सब पॉलिटिकल है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए.

'यह नए मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक सवेरा', इजरायली संसद में US राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा.

ट्रंप के भाषण के दौरान इजरायली संसद में नारेबाजी, विरोध करने वाले को बाहर किया गया.

शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए जेजीयू को मिला ग्लोबल एजुकेशन फॉर पीस अवार्ड.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: चौथे दिन का खेल समाप्त, 'क्लीन स्वीप' से महज 58 रन दूर टीम इंडिया.

सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी बने रणजी ट्रॉफी में बिहार के उपकप्तान.

घाना ने पांचवीं बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.