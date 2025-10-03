School Assembly News Headlines for 4 October: स्कूल असेंबली के लिए 3 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 4 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 4 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बिहार: CM नीतीश ने राज्य कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का DA 3% बढ़ाया, अब बढ़कर 58% हुआ.

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले- अगर पाकिस्तान नक्शे में रहना चाहता है तो आतंकवाद रोके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 62,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे.

पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में हरियाणा के पलवल से 2 जासूस गिरफ्तार.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं उनकी पत्नी गीतांजलि.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

PAK को PoK में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए: MEA.

रूस ने ऊर्जा ठिकानों पर देर रात 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागीं: यूक्रेन एयरफोर्स.

कनाडा में फिर से खुला कपिल शर्मा का कैफे, 2 बार गो चुकी है फायरिंग.

इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ क्षेत्र में आया 5.5 तीव्रता का भूकंप.

श्रीलंका में हर साल तंबाकू और शराब से हो रही 22 हजार मौतें.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारत बनाम वेस्टइंडीज : शतकीय पारी के साथ विराट कोहली से आगे निकले केएल राहुल.

भारत में बदलेगा 'ई-स्पोर्ट्स' इंडस्ट्री का सूरतेहाल, राष्ट्रीय स्तर पर मिलने जा रही मान्यता.

4 अक्टूबर को हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान.

ध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक लगाकर रचा कीर्तिमान, वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले पांचवें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.