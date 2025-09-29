School Assembly News Headlines for 30 September: स्कूल असेंबली के लिए 30 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 30 September: 30 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 30 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया.

भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन अगस्त में 4 फीसदी बढ़ा, सरकार ने आंकड़े जारी किए.

उत्तराखंड: CM पुष्कर सिंह धामी ने UKSSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की घोषणा की.

ITBP की महिला पर्वतारोहण टीम ने 7135 मीटर चढ़ाई कर माउंट नन पर विजय हासिल की.

दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कीं.

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी तौफिक को पुलिस ने पलवल से अरेस्ट किया.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

चीन से संभावित संघर्ष को देखते हुए अमेरिका ने मिसाइल उत्पादन दोगुना किया.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार में आई गिरावट, पाकिस्तानी मंत्री ने तालिबान पर लगाए बड़े आरोप.

पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों ने की हड़ताल, परिवहन और बाजार बंद.

भारत के खिलाफ आईएसआई की साजिश, तुर्किए और बांग्लादेश को करीब लाने की कोशिश की जा रही.

ईयू ने ईरान पर फिर लगाया प्रतिबंध, ईरानी सेंट्रल बैंक की संपत्तियां फ्रीज.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पीएम मोदी का टीम इंडिया को बधाई देने वाला पोस्ट वायरल, मिले करोड़ों व्यूज.

‘भारतीय सेना को देना चाहता हूं एशिया कप की मैच फीस…’, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्या का बड़ा ऐलान.

अगर नकवी सिर्फ एसीसी चीफ होते, तो भारत ट्रॉफी स्वीकार कर लेता: दानिश कनेरिया.

हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम, भारत के खिलाफ 'रन मशीन गेंदबाज' बताया.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.