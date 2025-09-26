School Assembly News Headlines for 27 September: स्कूल असेंबली के लिए 27 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 27 September: 27 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 27 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगुचक गिरफ्तार.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद, ब्रॉडबैंड स्पीड धीमी.

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, मिडकैप इंडेक्स 2 प्रतिशत फिसला.

मध्य प्रदेश: धोखाधड़ी मामले में डाकघर के पूर्व कर्मचारी को 5 साल की जेल.

ओडिशा : पीएम मोदी के झारसुगुड़ा दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम.

समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, आर्यन खान की वेबसीरीज पर दायर मानहानि याचिका खारिज.

जीएसटी रेट में कटौती के बाद नवरात्रि के पहले दो दिनों में फेस्टिव सेल में 25 प्रतिशत तक की शानदार बढ़त दर्ज: रिपोर्ट.

दुनिया देखेगी 'मेक इन इंडिया' की ताकत, शनिवार को लॉन्च होगा BSNL का 'स्वदेशी' 4जी नेटवर्क.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, विदेशी दवाओं, फर्नीचर और ट्रकों पर लगाया भारी आयात शुल्क.

डोनाल्ड ट्रंप ने 'टिकटॉक' से जुड़ी डील को दी मंजूरी, अब अमेरिका करेगा ऐप को कंट्रोल.

प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पेत्रुशेव, सहयोग बढ़ाने पर चर्चा.

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को जेल, बोले- मैं नहीं, आज हमारा देश अपमानित हुआ.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

41 साल में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला.

PAK क्रिकेटर फरहान-हारिस रऊफ पर मैच फीस का 50-100% जुर्माना लगा सकती है ICC.

7 अक्टूबर से शुरू होगा बीएफआई कप का पहला संस्करण.

सूर्यकुमार यादव को राजनीतिक बयान न देने का आईसीसी ने दिया निर्देश: रिपोर्ट्स.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.