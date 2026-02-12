Sarla Maheshwari Dies: दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी नहीं रहीं, 71 साल की उम्र में दिल्ली में निधन; लोगों ने जताया दुख

Sarla Maheshwari (Photo Credits: X@shamminarang)

Sarla Maheshwari Dies: भारतीय टेलीविजन के स्वर्ण युग की पहचान और दूरदर्शन की पूर्व दिग्गज समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया. उनके निधन की जानकारी उनके पूर्व सहयोगी और मशहूर एंकर शम्मी नारंग ने साझा की. सरला माहेश्वरी को उनकी शालीनता, गंभीर आवाज और भाषा पर उत्कृष्ट पकड़ के लिए जाना जाता था.

शम्मी नारंग ने व्यक्त किया गहरा शोक

पूर्व एंकर शम्मी नारंग ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें "गरिमा और शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति" बताया. उन्होंने कहा कि सरला न केवल दिखने में सुंदर थीं, बल्कि दिल से भी उतनी ही महान थीं. भाषा और प्रस्तुतीकरण के मामले में उन्हें एक संस्थान के रूप में याद किया जाएगा. यह भी पढ़े: Syedain Zaidi Dies: सीनियर जर्नलिस्ट सैयदेन जैदी का लखनऊ में निधन, पत्रकार साथियों ने जताया शोक

पूर्व एंकर शम्मी नारंग का पोस्ट

I feel utmost grief in announcing the sad demise of my ex co-News anchor at Doordarshan, Sarala Maheshwari 🙏 She was the embodiment of grace and courtesy. Beautiful not just in appearance but even more so at heart, she had a remarkable command over language and was a reservoir… pic.twitter.com/VIX8khALBC — Shammi Narang (@iamshamminarang) February 12, 2026

ऐतिहासिक क्षणों की बनी थीं आवाज

सरला माहेश्वरी ने दूरदर्शन पर कई ऐतिहासिक और संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्टिंग की थी. 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की खबर हो या 1997 में मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार का लाइव कवरेज, उन्होंने अपनी आवाज और संयमित शैली से देश को हर बड़े पल से जोड़े रखा.

दूरदर्शन के स्वर्ण युग का प्रमुख चेहरा

80 और 90 के दशक में जब दूरदर्शन सूचना का एकमात्र प्रमुख स्रोत था, तब सरला माहेश्वरी, सलमा सुल्तान और मीनू तलवार जैसे चेहरों ने भारतीय घरों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उन्हें उनकी स्पष्ट उच्चारण कला और समाचार पढ़ने के दौरान उनके शांत व्यवहार (Composure) के लिए आज भी याद किया जाता है.

पत्रकारिता जगत में एक खालीपन

सरला माहेश्वरी का जाना भारतीय प्रसारण पत्रकारिता के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने एक ऐसे समय में एंकरिंग की गरिमा को बनाए रखा जब तकनीक सीमित थी, लेकिन समाचारों की विश्वसनीयता सर्वोपरि थी. उनके निधन पर पत्रकारिता जगत और उनके प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.