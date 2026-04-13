Sachin Tendulkar Emotional Video: आशा भोसले को अंतिम विदाई, सचिन तेंदुलकर हुए भावुक; देखें वीडियो

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Sachin Tendulkar Emotional Video: भारतीय क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सोमवार को मुंबई में दिग्गज गायिका आशा भोसले के आवास 'कासा ग्रांडे' (लोअर परेल) पहुंचे। सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ आशा ताई को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए थे। इस दौरान सचिन बेहद भावुक नजर आए और उन्हें कई बार अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए देखा गया। आशा भोसले के परिवार के साथ बातचीत करते हुए भी सचिन गहरे दुख में डूबे दिखे.

'आशा ताई हमारे लिए परिवार जैसी थीं'

श्रद्धांजलि देने के बाद, सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "हमारे लिए आशा ताई परिवार जैसी थीं। आज उनकी कमी महसूस करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। एक पल के लिए दिल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल वह उन अनगिनत धुनों के बीच खो जाता है जो उन्होंने हमें उपहार में दी थीं। ऐसा लग रहा है मानो समय ठहर गया हो। फिर भी अपने अमर गीतों के माध्यम से, वह हमेशा के लिए कालजयी बनी रहेंगी। हम आपको शब्दों से परे याद करेंगे, आशा ताई, यह भी पढ़े: Asha Bhosle Last Rites: आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुईं शुरू, पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, मुंबई में आज होगा अंतिम संस्कार; VIDEO

सचिन तेंदुलकर ने आशा ताई को दी अंतिम विदाई

VIDEO | Mumbai: Sachin Tendulkar gets emotional as he arrives to pay tribute to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Grande, Lower Parel. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lLA2qis5Nq — Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026

एक गहरा व्यक्तिगत संबंध

सचिन और आशा भोसले के बीच केवल सम्मान का ही नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता भी था। सचिन ने अक्सर बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों से ही आशा ताई के कालजयी गीतों को सुनकर बड़ा होना महसूस किया है। वहीं, आशा भोसले भी सचिन के प्रति अपार स्नेह और गर्व रखती थीं। यह रिश्ता दोनों के बीच समय के साथ और प्रगाढ़ होता गया.

हाल ही में, आशा भोसले को अर्जुन तेंदुलकर की शादी में भी देखा गया था, जिसे उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति माना जा रहा है। उनके निधन से न केवल कला जगत ने एक युग को खो दिया है, बल्कि सचिन जैसे लोगों के लिए भी यह एक अपूरणीय व्यक्तिगत क्षति है.

अंतिम संस्कार की व्यवस्था

आशा भोसले का निधन रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बहु-अंग विफलता (multi-organ failure) के कारण हुआ था. उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है. प्रशासन ने घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:00 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.