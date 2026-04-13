Asha Bhosle Last Rites: आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुईं शुरू, पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, मुंबई में आज होगा अंतिम संस्कार; VIDEO

Asha Bhosle Last Rites

Asha Bhosle Last Rites: भारतीय सिनेमा की 'स्वर कोकिला' और बहुमुखी प्रतिभा की धनी गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने रविवार, 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. चिकित्सकों के अनुसार, मल्टी-ऑर्गन फेलियर (बहु-अंग विफलता) के कारण उनका निधन हुआ। उन्हें शनिवार को सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

आज, 13 अप्रैल 2026 को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके सम्मान में पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है, जो उनके देश और कला के प्रति योगदान का प्रतीक है. यह भी पढ़े: Asha Bhosle Insult Row: मशहूर गायिका आशा भोसले का अपमान? आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने हंसते हुए दी श्रद्धांजलि, नाम भी लिया गलत; VIDEO

आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुईं शुरूं

अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि का क्रम

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी थी कि प्रशंसकों के लिए उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके लोअर परेल स्थित आवास, 'कासा ग्रांडे' में रखा गया है। बड़ी संख्या में प्रशंसक, संगीतकार और फिल्मी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूबा है और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का तांता लगा हुआ है.

शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

आज शाम 4:00 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रशासन ने उनके निधन को देखते हुए राजकीय सम्मान की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है।

आठ दशकों से अधिक के करियर में 12,000 से अधिक गाने गाकर आशा भोसले ने संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है. उनकी गायकी की रेंज और उनकी ऊर्जा आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी.