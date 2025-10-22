Sabarimala Gold Scam: सबरीमला सोने की परत घोटाले में एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की 2019 की कार्यवाही पुस्तिका जब्त की
सबरीमला, 22 अक्टूबर : सबरीमला सोने की परत घोटाले (Sabarimala Gold Scam) की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की 2019 की मीटिंग की कार्यवाही पुस्तिका जब्त कर ली है. इसी बैठक में सोने की चादरें और प्लेटिंग सामग्री अब गिरफ्तार किए जा चुके उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय लिया गया था. सबरीमाला मंदिर के पवित्र ढांचे पर चढ़ाए गए सोने की कथित हेराफेरी की चल रही जांच में यह जब्ती एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई है.

केरल उच्च न्यायालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि देवासम बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों ने कुछ व्यक्तियों के लिए काम किया था, और यह हेराफेरी आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बरामद महत्वपूर्ण दस्तावेजों ने अनियमितताओं को उजागर किया है. एसआईटी ने यह भी बताया कि बोर्ड रिकॉर्ड सौंपने में आनाकानी कर रहा था और बार-बार अनुरोध के बाद ही उन्हें उपलब्ध कराया गया. अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान बोर्ड ने भी चोरी को छिपाने का प्रयास किया, जिसके कारण देवासम बोर्ड और राज्य सरकार दोनों जांच के दायरे में आ गए हैं.

गायब हुए सोने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. यह संकट तब और गहरा गया जब उच्च न्यायालय ने कहा कि 2019 में हुए सोने के नुकसान को जानबूझकर छिपाया गया था, और इस साल सोने की परत चढ़ाने का काम फिर से उसी प्रायोजक, उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपा गया था. अदालत ने निर्देश दिया कि जांच केवल द्वारपालक पैनल और साइड पैनल से संबंधित हेराफेरी तक सीमित न रहे, बल्कि घटना के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर करने तक विस्तारित हो.

अदालत की टिप्पणियों के बाद, सबरीमाला सोना चोरी की जांच ने तेजी से नया मोड़ ले लिया है, जिससे देवासम बोर्ड और सरकार पर पारदर्शी और जवाबदेह जांच सुनिश्चित करने का भारी दबाव है. इधर, केरल भाजपा के शीर्ष नेताओं के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की, जहां वह ठहरी हुई हैं. बुधवार को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी और ऐसा करने वाली वह भारत की दूसरी राष्ट्रपति होंगी. वी.वी. गिरि भगवान अयप्पा के पवित्र निवास का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे.