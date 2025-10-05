Hapur Bus Accident: रामपुर से दिल्ली जा रही बस रेलिंग तोड़ते हुए ब्रिजघाट गंगा पुल पर लटकी, यात्रियों को निकाला गया बाहर, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@sachinyadavjou1)

हापुड़, उत्तर प्रदेश: हापुड़ जिले (Hapur District) में एक रोडवेज की बस का भीषण एक्सीडेंट (Accident) हो गया. बस ब्रिजघाट के गंगा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे पुल पर अटक गई. जिस समय ये हादसा हुआ, उस दौरान बस में यात्री भी सवार थे,गनीमत रही की बस में बैठे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और समय रहते सभी यात्रियों को स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने बाहर निकाला. इस वीडियो (Video) में देख सकते है की बस रेलिंग तोड़ते हुए बस का आधा हिस्सा पुल के बाहर लटक गया और नीचे गंगा नदी बह रही है.

इस दौरान यात्री काफी घबरा गए और बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @sachinyadavjou1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hapur Accident: तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सवार की दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर, 3 लोग बुरी तरह घायल, हापुड़ का VIDEO आया सामने

बस का एक्सीडेंट

बाल बाल बची यात्रियों की जान

बताया जा रहा है की जब बस (Bus) गंगा पुल के बीच में पहुंची तो बस चालक का नियंत्रण बस से छूट गया और बस रेलिंग से जा टकराई और उसका आगे का हिस्सा ब्रिज पर लटक गया. इस दौरान गनीमत रही की बस नदी में नहीं गिरी.

स्थानीय लोगों ने पुलिस ने की मदद

इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस (Police) और रेस्क्यू टीम (Rescue Team) भी मौके पर पहुंची और यात्रियों को खिड़कियों से बाहर निकाला. इसके बाद बस को क्रेन की मदद से पुल से हटाया गया. इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है. इस एक्सीडेंट की जांच में पुलिस जुट गई है.