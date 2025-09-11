Sarkari Naukri: रिजर्व बैंक में निकली 120 पदों पर भर्ती, कितनी मिलेगी सैलरी? जानें डिटेल्स

RBI Recruitment 2025

RBI Recruitment 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्रेड-बी ऑफिसर के कुल 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

वैकेंसी डिटेल्स

इस भर्ती में कुल 120 पद शामिल हैं, जिनमें 83 पद ग्रेड B ऑफिसर जनरल कैटेगरी (Grade B Officer General Category), 17 पद ऑफिस ग्रेड B डीईपीआर (Office Grade B DEPR) और 20 पद ऑफिसर ग्रेड B डीएसआईएम (Officer Grade B DSIM) के लिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनकी परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवार अपनी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, ऑफिस ग्रेड B जनरल के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60% अंक और एससी/एसटी/दिव्यांग (SC/ST/PWDs) उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक होना अनिवार्य हैं. वहीं, ऑफिस ग्रेड B डीईपीआर के लिए उम्मीदवार ने इकोनॉमिक्स (Economics), फाइनेंस (Finance) में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजीडीएम/एमबीए (PGDM/MBA) किया होना जरुरी है. ऑफिसर ग्रेड B डीएसआईएम के लिए उम्मीदवार के पास स्टैटिसटिक्स (Statistics) या मैथमेटिक्स (Mathematics) में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है.

आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी जरूरी है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 100 रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, इस पर जीएसटी (GST) भी लागू होगा.

सैलरी

चयनित उम्मीदवार को बेसिक सैलरी 78,450 रुपये प्रति माह मिलेगी, जिसमें अन्य भत्तों को जोड़कर कुल सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति माह होगी. यदि बैंक आवास सुविधा प्रदान नहीं करता है, तो उम्मीदवार को मासिक हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें दो ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं. सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार परीक्षा में अधिकतम 6 बार भाग ले सकते हैं, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए कोई प्रयास सीमा नहीं है.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डिटेल्स चेक कर सकते हैं.