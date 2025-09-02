Indore Shocker: इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चूहों ने दो नवजात बच्चों के हाथ कुतरे, डॉक्टरों ने इलाज कर बचाई मासूमों की जान, देखें VIDEO

Credit-(X,@newsjungal)

इंदौर, मध्य प्रदेश: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नांदेड (Nanded) में एक सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए मरीज का चूहों ने पैर कुतर डाला था. मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में भी चूहों के लोगों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. अब एक बार फिर इंदौर से ही एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. यहां के एमवाय हॉस्पिटल (MY Hospital) में एनआईसीयू (NICU) में एडमिट दो नवजात (Newborn) बच्चों के चूहों ने हाथ कुतर डालें.इस घटना के बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. बच्चों के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है की दोनों बच्चों को जन्म के तुरंत बाद एनआईसीयू में एडमिट किया गया है. रविवार को एक नवजात के हाथ को कुतरा और इसके बाद सोमवार को दुसरे बच्चे के हाथ को चूहों ने कुतरा. इस घटना के बाद डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों का इलाज किया.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जहांपर देख सकते है की किस तरह से चूहें वार्ड में उधम मचा रहे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @newsjungal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Indore: मानसून में इंदौर शहर में बढ़े चूहों के काटने के मामले, रोजाना हॉस्पिटल में पहुंच रहे है लोग, ढाई महीने में 200 से ज्यादा केस

एनआईसीयू में नवजात बच्चों के चूहों ने हाथ कुतरे

हॉस्पिटल में चूहों की तादाद बढ़ी

बताया जा रहा है की हॉस्पिटल (Hospital) में चूहों (Rats) की तादाद काफी बढ़ चुकी है. एनआईसीयू में भी चूहें है. इस घटना के बाद हॉस्पिटल स्टाफ में भी हड़कंप मच गया है और मरीजों के परिजनों और बच्चों के परिजनों में भी काफी नाराजगी है. इस घटना के बाद हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल (Pest Control) की तैयारी शुरू की गई है.

बच्चों का इलाज जारी

नवजात बच्चों का सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज किया जा रहा है.बता दें की इंदौर (Indore) में ही पिछले वर्ष 200 से ज्यादा लोगों को चूहों ने काटा था.नांदेड (Nanded), पटना (Patna), तेलंगाना (Telangana) के हॉस्पिटल में भी मरीजों को काटने की घटनाएं सामने आ चुकी है. इस घटना के बाद बाकी मरीजों में भी चूहों को लेकर डर फैल गया है.