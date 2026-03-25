Ram Navami 2026: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला; रामनवमी पर अब 26 और 27 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits: File Image)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राम नवमी (Ram Navami) के पावन पर्व को देखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रदेश में अब 26 और 27 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रहेगा. पहले केवल 27 मार्च को अवकाश प्रस्तावित था, लेकिन मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने 26 मार्च को भी छुट्टी घोषित करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: CM योगी का बड़ा ऐलान, अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18000 रुपए, अनुदेशकों को 17000 रुपए मिलेगा मानदेय

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया निर्णय

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर अयोध्या सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है. विशेष रूप से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों भक्तों के पहुँचने का अनुमान है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दो दिनों का अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया.

राम नवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया एक बड़ा फैसला

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath government's major decision on Ram Navami. March 27 has been declared a holiday in honour of public sentiment. March 26th will now be a holiday as well. Decision taken in view of the increasing number of devotees visiting temples: CMO — ANI (@ANI) March 25, 2026

जनभावनाओं का सम्मान

सरकार के इस फैसले को धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि 26 मार्च से ही भक्त अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और मंदिरों में अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं. दो दिवसीय अवकाश से न केवल सरकारी कर्मचारियों को परिवार के साथ पर्व मनाने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा. यह भी पढ़ें: Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

अयोध्या में विशेष प्रबंध

रामनवमी के मद्देनजर अयोध्या प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, छाया और चिकित्सा सहायता के विशेष इंतजाम किए गए हैं. सरयू तट पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन के दौरान असुविधा नहीं होनी चाहिए.

कानून-व्यवस्था और यातायात योजना

दो दिनों के इस विशेष अवकाश के दौरान प्रमुख शहरों में रूट डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. विशेष रूप से लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश नियंत्रित किया जा सकता है. सरकार ने निजी संस्थानों से भी अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें.