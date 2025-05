Rajasthan Collectorate Threat: राजस्थान के पाली कलेक्ट्रेट को RDX से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बीच परिसर को खाली कराया गया; VIDEO

Rajasthan Collectorate Threat: राजस्थान के पाली जिले में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ. धमकी के बारे में ADM सिटी अश्विनी के. पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह लगभग 10 बजे कलेक्ट्रेट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक मेल प्राप्त हुआ. जिसमें लिखा था कि कलेक्ट्रेट परिसर में आरडीएक्स रखा गया है और दोपहर 3:30 बजे विस्फोट होगा.

ADM सिटी अश्विनी के. पवार ने ने बताया कि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया. एसपी और अन्य संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया. फिलहाल बम निरोधक दस्ते द्वारा पूरे परिसर की जांच की जा रही है. ईमेल के स्रोत और अन्य तकनीकी जानकारियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है.

#WATCH | Pali, Rajasthan: Regarding the threat to blow up Pali Collectorate, ADM City Ashwini K Pawar says, "Around 10 a.m., an email was received on the official e-mail ID of the Collectorate. The email mentioned that an RDX has been placed in the Collectorate premises, which… pic.twitter.com/1haOiGB9xr

