Rajasthan: जयपुर में स्क्रब टाइफस से पीड़ित महिला की ऑक्सीजन खत्म पर मौत, एम्बुलेंस छोड़कर भागा ड्राइवर

जयपुर, 21 अगस्त: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 58 वर्षीय महिला की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने और समय पर मदद न मिलने के कारण मौत हो गई. यह घटना बुधवार रात 20 अगस्त को हुई, जब पीड़िता को एक प्राइवेट अस्पताल से सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल ले जाया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, मृतक महिला की पहचान शिमला देवी के रूप में हुई है, जो बीते 10 दिनों से स्क्रब टाइफस से पीड़ित थीं. उन्हें 19 अगस्त की शाम एडवांस्ड मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल प्रशासन ने उनकी हालत बिगड़ने पर अगले दिन उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया. यह भी पढ़ें: Bhopal Bulldozer Action: भोपाल में ड्रग तस्करी, रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी की संपत्ति पर चल रहा बुलडोजर

हालांकि, रास्ते में ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने ड्राइवर से दूसरी ऑक्सीजन सुविधा चालू करने को कहा, तो उसने देरी की. इसी दौरान महिला की हालत और खराब हो गई. स्थिति तब और बिगड़ गई जब एम्बुलेंस चालक का परिजनों से झगड़ा हुआ और वह न्यू सांगानेर रोड पर वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया, जिससे शिमला देवी बिना सहायता के रह गईं. परिवार ने किसी तरह दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर महिला को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि एडवांस्ड अस्पताल ने उन्हें जानबूझकर खराब एम्बुलेंस मुहैया कराई और सिर्फ दो घंटे की भर्ती के लिए ₹17,000 का बिल भी थमा दिया. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

पुलिस इंस्पेक्टर गुरुभूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुहाना थाने में एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. साथ ही, अस्पताल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच जारी है.