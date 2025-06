Banswara CHC Hospital: राजस्थान में बारिश का कहर! बांसवाडा जिले के सीएचसी हॉस्पिटल में घुसा बारिश का पानी, मरीज हुए बेहाल;VIDEO

बांसवाडा, राजस्थान: राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित परतापुर सीएचसी में बारिश का पानी हॉस्पिटल के भीतर भर गया, जिससे मरीजों के वार्ड में पानी भर गया और मरीज व उनके रिश्तेदारों को काफी परेशान होना पड़ा.भारी बारिश के कारण हॉस्पिटल के वार्डों और गलियारों में पानी भर गया. वायरल हुए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीजों और उनके परिजनों को गंदे पानी में चलते हुए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पानी के बीच बेड और मरीजों को शिफ्ट करते कर्मचारी भी नजर आए.घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग सरकारी तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और बार-बार हो रहे जलजमाव पर नाराजगी जता रहे हैं.

मरीजों के परिजनों ने कहा कि हर साल अस्पताल में पानी भर जाता है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है.ये भी पढ़े:Heavy Rain in Rajasthan: राजस्थान में बारिश का कहर! भंवरगढ पुलिस स्टेशन में घूसा पानी, डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर डूबने से हुआ नुकसान;VIDEO

हॉस्पिटल के वार्ड में भरा पानी

VIDEO | Banswara, Rajasthan: Heavy rain leaves Pratapgarh sub-district hospital waterlogged. Chaos in wards as patients rush to safety , basic facilities remain lacking. Patients and families express anger over repeated flooding and demand immediate action. pic.twitter.com/G6OcHf1fMg

