Mumbai Heavy Rains: बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले में घुसा बारिश का पानी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मुंबई, 20 अगस्त : मुंबई में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. इससे आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक परेशान हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में दिख रहा है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के जुहू वाले घर में पानी भर गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल है. इसमें अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा के सामने और अंदर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक शख्स मुंबई की बारिश के बारे में लोगों को बताते दिख रहा है, कैसे लोग पानी से परेशानी झेल रहे हैं. मुंबई में इन दिनों जहां देखो पानी ही पानी है.

इसी बीच वो अमिताभ बच्चन के घर का रुख करता है और दिखाता है कि उनके घर में भी बारिश का पानी भर गया है. बता दें कि अमिताभ बच्चन की तबीयत भी इन दिनों सही नहीं है. हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी सेहत की भी जानकारी लोगों को दी. इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ''कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें.'' यह भी पढ़ें : Kerala Amoebic Meningitis Case: केरल में 11 साल की बच्ची को अमीबिक मेनिन्जाइटिस, मामले बढ़कर तीन हुए

अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं. उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं... और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं.''

ब्लॉग में बिग बी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं. इनमें वे कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं.