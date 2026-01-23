दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम का मिजाज: IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट', प्रदूषण से मिली मामूली राहत

दिल्ली में बेमौसम बरसात (Photo Credits: X)

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में जहां कड़ाके की ठंडे और कोहरे की दोहरी मार से लोग परेशान हैं तो वहीं राजधानी दिल्ली (Delhi) में बेसौमस बरसात (Rain) की वजह से मौसम का मिजाज बदल सा गया है. दरअसल, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कई हिस्सों में शुक्रवार की सुबह हल्की बारिश और रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी ने दस्तक दी. इस बेमौसम बारिश (Unseasonal Rains) ने न केवल कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम बदला है, बल्कि पिछले कई दिनों से जहरीली हवा का सामना कर रहे निवासियों को प्रदूषण (Pollution) से भी मामूली राहत दी है. दिल्ली और नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह कम समय के लिए हुई वर्षा के बाद वातावरण में ताजगी महसूस की गई. यह भी पढ़ें: Gurugram Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक; बारिश की संभावना ने बढ़ाई चिंता

वायु गुणवत्ता में सुधार, लेकिन अब भी 'खराब' श्रेणी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया. हालांकि यह स्तर अभी भी 'खराब' श्रेणी में आता है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले इसमें सुधार देखा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण (Pollutants) बैठ गए हैं, जिससे दृश्यता में भी सुधार हुआ है.

IMD का 'ऑरेंज अलर्ट' और तेज हवाओं की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है. सुबह 10 बजे तक के लिए जारी किए गए 'नाउकास्ट' (Nowcast) अलर्ट के अनुसार, क्षेत्र में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह के समय सामान्य जनजीवन और यातायात में बाधा आने की आशंका है.

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सुबह 4:50 बजे 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया और कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में हल्की गरज-चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Orange Nowcast Warning 𝟐𝟑/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝟎𝟒:𝟓𝟎 𝐈𝐒𝐓; Light to moderate rainfall accompanied with 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 moderate 𝐭𝐡𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 (4𝟎-6𝟎 𝐊𝐦p𝐡 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐲… pic.twitter.com/IIL22XihPd — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 22, 2026

दिन भर बना रहेगा बादलों का डेरा

मौसम विभाग के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज पूरे दिन मौसम अनिश्चित बना रहेगा.

दिल्ली में बेमौसम बारिश से बदला मौसम का मिजाज

#WATCH | Gusty winds and light rain in Delhi as IMD predicts light rain in the national capital pic.twitter.com/XML2pHQaIA — ANI (@ANI) January 23, 2026

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई हल्की बारिश

#WATCH | Delhi wakes up to light rain; IMD predicts the city to witness light rain accompanied by thunderstorm, lightning and gusty winds today Visuals from Kartavya Path, where full-dress rehearsal for Republic Day is scheduled to take place today pic.twitter.com/tC6tIK6Lz1 — ANI (@ANI) January 23, 2026

यात्रियों और नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश

खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जारी किए हैं:

सावधानी से ड्राइविंग: सुबह के समय हल्के कोहरे और बारिश के कारण सड़क पर फिसलन हो सकती है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गैर-जरूरी यात्रा से बचें: ऑरेंज अलर्ट के दौरान स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का सुझाव दिया है. तेज हवाओं से बचाव: तेज हवाओं और आंधी के दौरान पेड़ों या कमजोर इमारतों के नीचे शरण न लें.

मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.