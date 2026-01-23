दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम का मिजाज: IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट', प्रदूषण से मिली मामूली राहत
दिल्ली में बेमौसम बरसात (Photo Credits: X)

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में जहां कड़ाके की ठंडे और कोहरे की दोहरी मार से लोग परेशान हैं तो वहीं राजधानी दिल्ली (Delhi) में बेसौमस बरसात (Rain) की वजह से मौसम का मिजाज बदल सा गया है. दरअसल, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कई हिस्सों में शुक्रवार की सुबह हल्की बारिश और रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी ने दस्तक दी. इस बेमौसम बारिश (Unseasonal Rains) ने न केवल कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम बदला है, बल्कि पिछले कई दिनों से जहरीली हवा का सामना कर रहे निवासियों को प्रदूषण (Pollution) से भी मामूली राहत दी है. दिल्ली और नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह कम समय के लिए हुई वर्षा के बाद वातावरण में ताजगी महसूस की गई. यह भी पढ़ें: Gurugram Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक; बारिश की संभावना ने बढ़ाई चिंता

वायु गुणवत्ता में सुधार, लेकिन अब भी 'खराब' श्रेणी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया. हालांकि यह स्तर अभी भी 'खराब' श्रेणी में आता है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले इसमें सुधार देखा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण (Pollutants) बैठ गए हैं, जिससे दृश्यता में भी सुधार हुआ है.

IMD का 'ऑरेंज अलर्ट' और तेज हवाओं की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है. सुबह 10 बजे तक के लिए जारी किए गए 'नाउकास्ट' (Nowcast) अलर्ट के अनुसार, क्षेत्र में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह के समय सामान्य जनजीवन और यातायात में बाधा आने की आशंका है.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

दिन भर बना रहेगा बादलों का डेरा

मौसम विभाग के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज पूरे दिन मौसम अनिश्चित बना रहेगा.

दिल्ली में बेमौसम बारिश से बदला मौसम का मिजाज

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई हल्की बारिश

यात्रियों और नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश

खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जारी किए हैं:

  1. सावधानी से ड्राइविंग: सुबह के समय हल्के कोहरे और बारिश के कारण सड़क पर फिसलन हो सकती है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

  2. गैर-जरूरी यात्रा से बचें: ऑरेंज अलर्ट के दौरान स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का सुझाव दिया है.

  3. तेज हवाओं से बचाव: तेज हवाओं और आंधी के दौरान पेड़ों या कमजोर इमारतों के नीचे शरण न लें.

मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.