Weather Forecast Today: देश में मौसम का मिजाज बदला, दिल्ली में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर फिर शुरू होगा बर्फबारी का दौर; जानें आज मुंबई सहित अन्य शहरों में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली- (Photo Credits: IANS)

Weather Forecast Today, January 31: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज 31 जनवरी को देश के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तर-पश्चिमी भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के दस्तक देने से मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का नया दौर शुरू होने वाला है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं उत्तर भारत के पहाड़ों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में आज सुबह की शुरुआत मध्यम से घने कोहरे के साथ हुई. मौसम विभाग के अनुसार, शाम या रात तक दिल्ली में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह भी पढ़े:  Delhi-NCR Weather Update: एक बार फिर बदलेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम, बारिश-आंधी से गिरेगा तापमान, हवा हुई साफ

  • न्यूनतम तापमान: 7°C - 8°C के आसपास रहने की संभावना है.

  • अधिकतम तापमान: 20°C तक जा सकता है.

  • चेतावनी: 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना है.

उत्तर के पहाड़ों पर बर्फबारी की वापसी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आज रात से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो सकता है. पिछले सप्ताह हुई भारी बर्फबारी के बाद यह दूसरा बड़ा स्पैल होगा.

  • शिमला में न्यूनतम तापमान 4°C के करीब दर्ज किया गया है.

  • कश्मीर और लद्दाख में भी शीतलहर के साथ हल्की बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान है.

मुंबई और दक्षिण भारत का हाल

देश के अन्य प्रमुख महानगरों में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है:

  • मुंबई: मायानगरी में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा. सुबह के समय हल्का धुंध (Haze) देखा जा सकता है. अधिकतम तापमान 26°C से 30°C के बीच रहने की उम्मीद है.

  • चेन्नई और बेंगलुरु: दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून का प्रभाव खत्म होने के बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है.

  • हैदराबाद: यहां सुबह के समय हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में खिली हुई धूप निकलने का अनुमान है.

कोलकाता और पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रही. यहां का न्यूनतम तापमान 16°C से 18°C के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग ने फिलहाल कोलकाता या आसपास के जिलों में बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की है, हालांकि अगले 48 घंटों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है.

आगामी चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ अगले 2-3 दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड की वापसी हो सकती है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी चेतावनी दी गई है.