Delhi-NCR Weather Update: एक बार फिर बदलेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम, बारिश-आंधी से गिरेगा तापमान, हवा हुई साफ

दिल्ली-एनसीआर मौसम पूर्वानुमान (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 30 जनवरी: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (Delhi-NCR) में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. मौसम विभाग (Meteorological Department) के पूर्वानुमान के अनुसार 31 जनवरी और 1 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज सतही हवाओं का असर देखने को मिलेगा.

इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड का असर एक बार फिर बढ़ सकता है. मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को एनसीआर में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा.

31 जनवरी को मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने वाला है. दिन की शुरुआत मध्यम से घने कोहरे के साथ होगी, जबकि शाम और रात के समय गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की संभावना जताई गई है. इस दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

इसी तरह 1 फरवरी को भी मौसम विभाग ने थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है, जबकि शाम और रात में फिर से बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दिन अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. लगातार चल रही तेज हवाओं और संभावित बारिश के चलते एनसीआर की हवा सांस लेने लायक हो गई है.

कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में सुधार दर्ज किया गया है. दिल्ली के आया नगर और सीआरआरआई मथुरा रोड में एक्यूआई 188 (येलो जोन) रिकॉर्ड किया गया. वहीं पुसा में एक्यूआई 169 रहा. हालांकि कुछ इलाकों में प्रदूषण अब भी गंभीर बना हुआ है. डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (304), आरके पुरम (316), सिरीफोर्ट (314) और वजीरपुर (303) रेड जोन में दर्ज किए गए.

नोएडा की बात करें तो सेक्टर-62 में एक्यूआई 183 (येलो जोन) रहा, जबकि सेक्टर-125, सेक्टर-1 और सेक्टर-116 में एक्यूआई 264 से 267 के बीच रिकॉर्ड किया गया. गाजियाबाद के इंदिरापुरम (288), संजय नगर (217) और वसुंधरा (314) जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज की गई, वहीं लोनी में एक्यूआई 316 के साथ स्थिति गंभीर बनी रही.

मौसम विभाग ने लोगों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा वाहन चालकों को कोहरे में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.