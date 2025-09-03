Punjab Flood: राघव चड्ढा ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सांसद निधि से 3.25 करोड़ रुपए किए आवंटित

चंडीगढ़, 3 सितंबर : आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने अपने सांसद निधि कोष से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. राघव चड्ढा ने गुरदासपुर और अमृतसर के लिए यह राशि देने की घोषणा की है. राघव चड्ढा ने जानकारी दी कि उन्होंने गुरदासपुर जिले में बाढ़ सुरक्षा तटबंधों को मजबूत करने के लिए 2.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि हमारे गांव भविष्य में बाढ़ से सुरक्षित रहें. इसके अलावा, सांसद ने अमृतसर जिले को बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए 50 लाख रुपए आवंटित करने की घोषणा की. इस संबंध में उन्होंने दोनों जिलों के डिप्टी कमिश्नर को पत्र भी लिखे हैं.

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब हाल के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. घर तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए, मवेशी मारे गए, और 30 अनमोल जानें चली गईं. मैं अपने सांसद निधि कोष से 3.25 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा हूं." अपने पोस्ट में राघव चड्ढा ने लिखा, "यह पंजाब का पैसा है, पंजाब के लोगों के लिए. मैं इस मुद्दे को संसद में भी उठाऊंगा और केंद्र से अधिकतम सहयोग की अपील करूंगा." एक वीडियो संदेश में आप सांसद ने कहा कि आज पंजाब प्रकृति की मार झेल रहा है. किसी की छत टूट चुकी है, किसी का घर बर्बाद है, तो किसी के खेत डूब गए. किसानों की मेहनत मिट्टी हो चुकी है.

बाढ़ के दौरान मौतों पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा, "इन गंभीर हालातों में पंजाब ने हार नहीं मानी है. पंजाब के लोग हौसले नहीं हारे हैं. पुलिस प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ के जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है." राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब से संसदीय सदस्य होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझसे जो हो सकता है, वह मैं अपने राज्य के लिए करूं. इसलिए मैंने अपने सांसद निधि कोष से 3.25 रुपए आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और वहां लोगों के दुख देखने के बाद लिया है.