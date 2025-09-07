Punjab Floods: बाढ़ के चलते पंजाब में कई दिनों से बंद स्कूल और कॉलेज 8 सितंबर से फिर खुलेंगे, सरकार का ऐलान

Representative Image (Photo Credits: File Photo)

Punjab Floods: पंजाब में कई दिनों से बंद शैक्षणिक संस्थानों को सोमवार से खोलने का फैसला लिया गया है। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है और पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते स्कूल-कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया गया था.

रविवार को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि सभी निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सोमवार से सामान्य रूप से खुलेंगे. वहीं, सभी सरकारी स्कूल 9 सितंबर से सामान्य रूप से खोले जाएंगे.

नांगल में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बुरा समय देखा है. सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस कारण कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी. 8 सितंबर से सभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी.

उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन को हिदायत दी गई है। प्राइवेट स्कूल सोमवार से क्लास शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही स्कूलों की स्थिति का आकलन करना होगा. जिस स्कूल में किसी तरह का खतरा है, इन स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब के सभी सरकारी स्कूल 8 सितंबर को शिक्षकों के लिए खुलेंगे, लेकिन छात्रों के लिए बंद रहेंगे। पंजाब में सरकारी स्कूलों की संख्या 20 हजार है. सरकारी स्कूलों में सोमवार को शिक्षक स्कूलों का जायजा लेंगे. इसके अलावा, स्कूल भवनों में कोई समस्या या दोष पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत जिले के उपायुक्त और इंजीनियरिंग विभाग को दी जाए. इस दौरान, हरजोत सिंह बैंस ने अपील करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें और यूथ क्लब इस काम में शिक्षकों की मदद करें.

उन्होंने सोशल मीडिया पर भी स्कूल खोले जाने संबंधी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित है, तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के उपायुक्त की ओर से लिया जाएगा.