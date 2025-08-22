Puneet Superstar: पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर बनाया था विवादित वीडियो, अब हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी, यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

Puneet Superstar: सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, जिसके कारण आप किसी अच्छे काम के लिए वायरल भी हो जाते है और किसी अनुचित काम के लिए फंस भी जाते है. ऐसी ही एक घटना मशहूर यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार (Influencer Puneet Superstar) के साथ हुई है. पुनीत सुपरस्टार ने बहुजन समाज पार्टी (BSP Party ) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ( Former Chief Minister Mayawati) को लेकर एक विवादित वीडियो बनाया था. जो कुछ ही देर में काफी वायरल हो गया था. इसमें पुनीत ने मायावती को 'मम्मी' कहकर पुकारा था. इस वीडियो में पुनीत कहते है ,' मायावती मम्मी ,मुझे आप बहुत याद आती हो, मैं भी आपको बहुत याद करता हूं. मम्मी ,आप कहां चली गई. इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसपर नाराजगी जताई थी और पुनीत के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. इसके बाद अब पुनीत ने माफी मांगी है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Puneet Superstar Assaulted by Influencers: पुनीत सुपरस्टार को दो इन्फ़्लुएन्सर ने मारा चाटा, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

मशहूर यूट्यूबर पुनीत ने मांगी माफी

पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेताओं में रोष भर गया और बीएसपी के गाजियाबाद (Ghaziabad) के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित (Narendra Mohit) ने शालीमार गार्डन में पुनीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. इस मामले में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है.

अब पुनीत ने मांगी माफी

इस घटना के बाद और विरोध के बाद पुनीत (Influencer Puneet Superstar) ने एक वीडियो जारी कर लोगों से माफी मांगी (Apologize) है. उन्होंने कहा कि दोस्तों, कल रात मैंने मायावती जी को लेकर एक वीडियो बनाया था. मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. आगे से ऐसा नहीं होगा.

पुनीत सुपरस्टार कौन है ?

पुनीत सुपरस्टार (Influencer Puneet Superstar)एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर है. उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. पुनीत अपने अजीब अजीब वीडियो के लिए फेमस है. लोग उनके वीडियो को काफी पसंद करते है. लेकिन इस वीडियो ने अब उनकी परेशानी बढ़ा दी है.