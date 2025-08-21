Pune Metro: गणेशोत्सव में पुणेकरों को मिलेगा खास तोहफा, मेट्रो से बप्पा के दर्शन होंगे आसान

Pune Metro | PTI

Pune Metro: पुणे में गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2025) का अपना ही अलग रंग होता है. देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु इस दौरान पुणे आते हैं. जगह-जगह भव्य पंडाल सजते हैं, आकर्षक सजावट और शानदार झांकियां लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं. लेकिन इस भीड़ और ट्रैफिक के कारण भक्तों को मंदिरों और पंडालों तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है. इसी समस्या को देखते हुए पुणे मेट्रो (Pune Metro) प्रशासन ने गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नया टाइमटेबल जारी किया है. अब भक्त बिना ट्रैफिक जाम में फंसे आसानी से मेट्रो से बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे.

जिल्हा न्यायालय से स्वारगेट तक के भूमिगत मार्ग पर बने स्टेशन. जिल्हा न्यायालय, कसबा पेठ, मंडई और स्वारगेट. गणेशोत्सव के दौरान सबसे अहम होंगे. इन स्टेशनों के आसपास ही पुणे के प्रमुख गणपति मंडप स्थित हैं, जहां रोजाना लाखों की भीड़ उमड़ती है.

बदला हुआ मेट्रो टाइमटेबल

पुणे मेट्रो ने गणेशोत्सव के लिए यात्रियों की सुविधा के मुताबिक समय बदल दिया है:

27 अगस्त से 29 अगस्त 2025- सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सेवा.

30 अगस्त से 5 सितंबर 2025- सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक सेवा.

अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर 2025)- सुबह 6 बजे से अगले दिन यानी 7 सितंबर रात 11 बजे तक 41 घंटे लगातार मेट्रो सेवा.

8 सितंबर 2025 से- मेट्रो फिर से अपने नियमित समय पर चलेगी.

भक्तों के लिए बड़ी राहत

इस फैसले से भक्तों को बप्पा के दर्शन करने में सुविधा होगी और उन्हें ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी. खासकर अनंत चतुर्दशी जैसे बड़े अवसर पर, जब शहरभर में गणपति विसर्जन शोभायात्राएं निकलती हैं, तब मेट्रो की 41 घंटे की अखंड सेवा यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी.