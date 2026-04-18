Pune Airport Operations Resume: लोगों के लिए बड़ी राहत, पुणे एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बहाल, वायुसेना के विमान में तकनीकी खराबी के कारण रात भर ठप था रनवे

Pune Airport Operations Resume: पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह से विमानों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है. शुक्रवार रात भारतीय वायुसेना (IAF) के एक विमान में लैंडिंग के दौरान आई तकनीकी खराबी के कारण रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत और सुरक्षा जांच के बाद अब उड़ानों की आवाजाही सामान्य हो रही है.
शुक्रवार रात हुआ हादसा
यह घटना शुक्रवार रात करीब 10.25 बजे हुई जब वायुसेना के एक विमान का 'अंडरकैरिज' (undercarriage) फेल हो गया. इस तकनीकी खराबी के कारण विमान रनवे के बीच में ही फंस गया, जिससे पूरा रनवे अनुपयोगी हो गया. सुरक्षा कारणों से अधिकारियों को तुरंत सभी नागरिक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा. राहत की बात यह रही कि इस घटना में चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी भी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है. यह भी पढ़े: IndiGo Flight Incident: कोलकाता एयरपोर्ट पर केटरिंग वाहन की टक्कर से इंडिगो विमान का इंजन क्षतिग्रस्त, उड़ान रद्द
रातों-रात चला मरम्मत का काम
वायुसेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे को खाली कराने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया. भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि विमान को हटाने और रनवे को फिर से चालू करने के प्रयास तुरंत शुरू कर दिए गए थे. शुरुआत में एटीसी (ATC) द्वारा इस काम में 4 से 5 घंटे लगने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने में अधिक समय लगा.
उड़ानों का नया शेड्यूल
शनिवार सुबह सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद परिचालन फिर से शुरू किया गया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि:
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प्रस्थान (Departure) उड़ानें सुबह 7.30 बजे से शुरू हुईं.
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आगमन (Arrival) उड़ानें सुबह 8.00 बजे से फिर से शुरू की गईं.
नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि पुणे में हवाई यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. हालांकि, रात भर उड़ानों के रद्द होने या देरी से होने के कारण यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, जिसे दिन भर में व्यवस्थित कर लिया जाएगा.
प्रभाव
चूंकि पुणे हवाई अड्डा एक 'सिविल एन्क्लेव' है और इसका रनवे भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में रहता है, इसलिए सैन्य विमानों की गतिविधियों का असर नागरिक उड़ानों पर पड़ता है. इस घटना के कारण शुक्रवार रात और शनिवार सुबह की कई निर्धारित उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे बड़ी संख्या में यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे. अब परिचालन शुरू होने से फंसे हुए यात्रियों को राहत मिली है.