प्रेसीडियम स्कूल में छात्रा की मौत का मामला: परिजनों के आरोप, स्कूल प्रबंधन का जवाब, सीसीटीवी का डीवीआर जब्त

(Photo Credits Pixabay)

नोएडा, 23 सितंबर : नोएडा के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र स्थित प्रेसीडियम स्कूल में 4 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा तनिष्का शर्मा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मृतका की मां तृप्ता शर्मा ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि घटना को 15 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

परिजनों के अनुसार, 4 सितंबर को तनिष्का स्कूल में शिक्षक दिवस (टीचर्स डे) कार्यक्रम के लिए गई थी. कुछ देर बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से मां को फोन कर बताया गया कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि बच्ची को "ब्रॉट डेड" यानी मृत अवस्था में लाया गया था. तृप्ता शर्मा का कहना है कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बेटी के आखिरी समय में उसके साथ क्या हुआ. यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस और हिस्ट्रीशीटर में भिडंत, एनकाउंटर में गैंगस्टर गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है और बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है. तनिष्का की मां का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन पूरे मामले में लापरवाही बरत रहा है और सच्चाई छुपाई जा रही है. उन्होंने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और प्रशासन से अपील की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए.

वहीं, इस पूरे मामले पर प्रेसीडियम स्कूल की प्रिंसिपल मानवता शारदा ने अपना बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि स्कूल जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से संबंधित डीवीआर जब्त कर लिया है और स्टाफ के बयान भी दर्ज किए गए हैं. प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रा के गिरने और चोट लगने जैसी बात असत्य है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए.

स्कूल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही बच्ची बेहोश हुई, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस की ओर से भी मामले की जांच जारी है और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वे हर संभव सहयोग कर रहे हैं. इस बीच, परिजनों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने लाना चाहते हैं. उनका कहना है कि जब तक बेटी की मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हो जाती, वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे.