Prabhadevi-Parel FOB: मुंबई का प्रभादेवी-परेल का नया फुट ओवरब्रिज आखिरकार खुला, सिर्फ टिकटधारकों को ही इजाज़त, लोगों की मांग; सभी को आने-जाने की मिले अनुमति

(Photo Credits ANI)

Prabhadevi–Parel FOB: एक लंबे इंतजार के बाद प्रभादेवी और परेल स्टेशनों के बीच बना नया फुट ओवरब्रिज (FOB) मंगलवार को सेंट्रल रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए खोल दिया गया. जिससे यात्रियों को ऑफिस और अन्य जगहों पर जाने में काफी सुविधा मिलने लगी है. हालांकि, रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पुल का उपयोग केवल वैध रेलवे टिकटधारक ही कर सकते हैं.

टिकट के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश

रेलवे प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि ब्रिज का उपयोग केवल उन्हीं लोगों को करने की अनुमति है जिनके पास वैध टिकट है. बिना टिकट इस पुल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इस कारण स्थानीय नागरिकों और ऑफिस जाने वालों में असंतोष व्याप्त है, जो मांग कर रहे हैं कि इसे सभी के लिए खोला जाना चाहिए. यह भी पढ़े: Andheri`s Gokhale Bridge: मुंबईकरों के लिए गुडन्यूज, अंधेरी का गोखले ब्रिज आज शाम पूरी तरह से आज जनता के लिए खुलेगा

पुल के इतिहास पर एक नजर

यह पुल पिछले कुछ वर्षों से अधूरा था. वेस्टर्न रेलवे (WR) ने अपने हिस्से का काम पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन सेंट्रल रेलवे (CR) का हिस्सा अधूरा होने के कारण इसका उपयोग सीमित था. अब CR ने भी अपना हिस्सा पूरा कर लिया है और पुल पूरी तरह से चालू हो गया है.

जनता की मांग: सभी के लिए हो पुल का इस्तेमाल

ऑफिस आने-जाने वाले कर्मचारी और स्थानीय नागरिक इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुल सिर्फ रेलवे यात्रियों तक सीमित न रखा जाए। उनका कहना है कि अगर यह पुल सार्वजनिक उपयोग के लिए खुल जाएगा तो भीड़-भाड़ और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी.

एक स्थानीय नागरिक ने 2017 की एलफिंस्टन रोड भगदड़ की घटना का हवाला देते हुए कहा, अगर यह पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाता तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थीं.

MRIDC का हस्तक्षेप

महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MRIDC) ने जोनल रेलवे को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस पुल को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाए. MRIDC के एक अधिकारी ने कहा, हमने जोनल रेलवे से अनुरोध किया है कि पुल को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला जाए, क्योंकि यह स्टेशन परिसर के भीतर नहीं है.

सेंट्रल रेलवे की प्रतिक्रिया

सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पुल को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने बताया, नया FOB हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ता है और यह मुख्य स्टेशन से दूर है. इसे सिविक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है.

लोगों की राय

केतन शाह, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य ने कहा, “इस पुल को सिर्फ टिकटधारकों तक सीमित क्यों रखा जाए? यह पुल ट्रेन पकड़ने वालों के अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। पूर्व-पश्चिम दिशा में आने-जाने वालों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. स्थानीय नागरिकों का भी यही कहना है कि यह ब्रिज रेलवे का नहीं बल्कि पूरे शहर की जरूरत बन चुका है और इसे सभी के लिए खोलना चाहिए.