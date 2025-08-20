Post Office Best Scheme: पोस्ट ऑफिस की जबरदस्त स्कीम: 5 लाख लगाएं, 15 लाख पाएं... जानें पूरी डिटेल्स

Post Office FD Scheme

Post Office Schemes: हर माता-पिता की यही ख्वाहिश होती है, कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो. इसे ध्यान में रखते हुए वे अपने बच्चों के लिए कई वित्तीय योजनाओं में निवेश करते हैं. जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, कई लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund), रिकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) जैसी योजनाओं में निवेश करना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा, कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट (Fixed Deposit) जैसी सुरक्षित योजनाओं में भी पैसा लगाते हैं, ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए धन सुरक्षित और बढ़ता रहे.

सुरक्षित और अच्छा रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना (Post Office Fixed Deposit Scheme) एक शानदार तरीका है, जिसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, और समय के साथ अच्छी वृद्धि भी होती है. अगर आप 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि (Lum Sum Amount) निवेश करते हैं, तो इसे 15 साल में लगभग 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए आपको इसे समय-समय पर रिन्यू (Renew) करना होगा, ताकि निवेश पर मिलने वाला ब्याज लगातार बढ़ता रहे और आपका धन सुरक्षित तरीके से दोगुना हो सके.

5 लाख को 15 लाख में कैसे बदलें?

अगर आप एकमुश्त राशि निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना एक बेहतरीन विकल्प है. इस योजना में 5 साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिलता है, जो बैंक एफडी से अधिक है.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद आपकी राशि बढ़कर 7,24,974 रुपये हो जाएगी. इसे फिर से 5 साल के लिए रिन्यू करने पर कुल राशि 10,51,175 रुपये तक पहुँच जाएगी. तीसरे 5 साल के बाद, आपकी कुल राशि लगभग 15,24,149 रुपये हो जाएगी. यानी सिर्फ 5 लाख रुपये निवेश करके आप 15 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस एफडी में ब्याज दरें

पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश के लिए अलग-अलग अवधि के अनुसार अलग-अलग ब्याज दरें उपलब्ध हैं. उदाहरण के लिए, 1 साल की एफडी पर सालाना ब्याज दर 6.9% है, जबकि 2 साल की एफडी पर यह 7% है. इसी तरह, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है. इन विभिन्न अवधि और ब्याज दरों के विकल्पों के साथ, निवेशक अपनी जरूरत और समयानुसार सबसे उपयुक्त एफडी योजना चुन सकते हैं, और सुरक्षित तरीके से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस एफडी क्यों है बेहतर विकल्प?

पोस्ट ऑफिस एफडी निवेश करने के कई फायदे हैं. सबसे पहले यह एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया है. इसके अलावा इसमें उच्च ब्याज दरें मिलती हैं, जो सामान्य बैंक एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न देती हैं. यह निवेश कम जोखिम वाला होता है, और बाजार की उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहता है.

इसलिए, यदि आप जोखिम से बचकर अपने धन को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक भविष्य के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है.