Nagpur Porcupine Rescue: नागपुर के मेट्रो ट्रैक पर आया साही, काफी मशक्कत के बाद किया गया जानवर को रेस्क्यू, VIDEO आया सामने
Nagpur Porcupine Rescue: नागपुर (Nagpur) के मेट्रो (Metro) ट्रैक पर उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रैक पर काफी देर तक एक साही दौड़ता हुआ नजर आया. ये घटना कांग्रेस नगर से अजनी स्टेशन के बीच की है. करीब एक घंटे तक ये साही (Porcupine) रेलवे ट्रैक पर दौड़ता रहा. इस दौरान यात्री और मेट्रो कर्मचारी भी परेशान रहे. इस साही को देखकर कर्मचारी और मेट्रो के यात्री भी चौंक गए. इस ट्रैक की उंचाई काफी ज्यादा है, जिसके कारण अधिकारी भी हैरान हो गए है कि आखिर ये यहां तक पहुंचा कैसे. बताया जा रहा है की इसके बाद वन विभाग की टीम से संपर्क किया गया और वनपाल सुधाकर मरसकोल्हे अपनी टीम बंडु मंगर , चेतन बारस्कर, चालक स्वप्निल भुरे, तथा मेट्रो कर्मचारी दिलेश मेश्राम और उनकी टीम शामिल रही.

ये भी पढ़े:VIDEO: नागपुर में रात के अंधेरे में खेलते हुए दिखा साही का जोड़ा, कई दूर तक भागते आएं नजर, वीडियो वायरल

मेट्रो ट्रैक पर पहुंचा साही

एक घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

इस दौरान इसको पकड़ने के लिए पूरी टीम रेलवे ट्रैक पर मौजूद थी. सामने आएं वीडियो (Video) में देख सकते है की साही मेट्रो ट्रेन के ट्रैक के किनारे से दौड़ रहा है. बताया जा रहा है की मेट्रो ट्रेन में बैठकर ही टीम इस साही को पकड़ने के लिए गई थी. लेकिन ट्रैक पर फिसलन होने की वजह से एक मेट्रो कर्मचारी दिलेश मेश्राम फिसल गए और घायल हो गए. बताया जा रहा है की उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक की मशक्कत के बाद आख़िरकार इस साही को रेस्क्यू किया गया है.

साही को जंगल छोड़ा जाएगा

साही को रेस्क्यू के बाद उसकी मेडिकल जांच (Medical Examination) की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि साही पूरी तरह सुरक्षित है, केवल थकावट के कारण कमजोर दिख रहा था. अधिकारियों ने उसे आराम देने के बाद उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का निर्णय लिया है. बता दें की पिछले वर्ष भी इस इलाकें में साही का जोड़ा फुटपाथ से दौड़ते हुए नजर आया था.

 