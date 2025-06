VIDEO: 'हम प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा कर लेंगे': दिल्ली में बुलडोजर कर्रवाई पर भड़के AAP नेता गोपाल राय, पीएम मोदी को दे डाली धमकी

Photo- IANS

Delhi Politics: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को एक बड़ा और विवादास्पद बयान दे दिया. जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी. उन्होंने कहा, ''अगर आप पहले आवास मुहैया कराए बिना तोड़फोड़ अभियान चलाते हैं, तो याद रखिए, हम प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा कर लेंगे. हम भागने वाले नहीं हैं. दिल्ली हमारी है, और हम यहां से नहीं जाएंगे. इसके लिए चाहे तो आप पूरी दिल्ली पुलिस लगा दीजिए, अगर आप चाहें तो सभी भाजपा नेताओं को लगा दीजिए.''

इस बयान के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर मौजूद थे, जिससे इसका राजनीतिक असर और भी बड़ा हो गया है.

'पीएम के घर पर करेंगे कब्ज़ा'

Delhi: AAP leader Gopal Rai says, "…If you run a demolition drive without providing housing first, today from Jantar Mantar I request you with folded hands — deploy the entire Delhi Police, deploy all BJP leaders if you want — but if you dare to break Delhi’s slums, remember, we… pic.twitter.com/Pq4ZBGhNlq — IANS (@ians_india) June 29, 2025

BJP की ही भाषा बोल रही AAP

Delhi: On AAP leader Gopal Rai's statement, Congress leader Rashid Alvi says, "When our government was in power, the BJP used to say every day that a civil war would break out on the streets of India — Gopal Rai has learned this from you (BJP) itself" pic.twitter.com/AcK9keQih2 — IANS (@ians_india) June 29, 2025

बीजेपी ने AAP पर किया पलटवार

Delhi: BJP national spokesperson Pradeep Bhandari on AAP leader Gopal Rai's statement says, "Every citizen of Delhi stands with Prime Minister Modi, Rekha Gupta, and the Bharatiya Janata Party. However, Gopal Rai’s statement, where he talks about wanting to 'capture' the Prime… pic.twitter.com/MEbrNmYCJd — IANS (@ians_india) June 29, 2025

केंद्र सरकार को AAP नेता की चुनौती

AAP नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को केवल धोखा दिया है. विकास के नाम पर वोट लिया, लेकिन अब गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है. गोपाल राय ने यह भी कहा कि जब से दिल्ली में केंद्र द्वारा नियुक्त एलजी और एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, तब से गरीबों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है.

गोपाल राय ने पूछा, "लोगों को रोजगार, घर और स्कूल देने की बात की थी, लेकिन तीन महीने के अंदर ही गरीबों पर बुलडोजर चलने लगे हैं. आखिर ये लोग जाएं तो कहां जाएं?"

BJP-AAP दोनों पर कांग्रेस का तंज

इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि, “जब हमारी सरकार थी, तब बीजेपी हर दिन कहती थी कि देश में गृहयुद्ध हो जाएगा. अब गोपाल राय ने उन्हीं से यह भाषा सीखी है.”

AAP नेता का बयान राष्ट्रविरोधी: BJP

वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने गोपाल राय के बयान को राष्ट्रविरोधी और अराजक मानसिकता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि पीएम के घर पर कब्जा करने की धमकी देकर गोपाल राय ने न सिर्फ संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा है, बल्कि यह उनके पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अराजक सोच का भी उदाहरण है. पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और AAP नेताओं के ऐसे बयानों से दिल्ली की जनता नाराज है.