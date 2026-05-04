VIDEO: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती से पहले दिल्ली BJP मुख्यालय में जश्न की तैयारी, पूरियां और मिठाइयां की जा रही हैं तैयार

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नई दिल्ली. देश के पांच राज्यों—पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज, 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है. नतीजों के शुरुआती रुझान आने से पहले ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में जीत की उम्मीद में मिठाइयां और पूड़ियां बनाने का काम शुरू हो चुका है.

भाजपा मुख्यालय में भारी उत्साह

दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में सुबह से ही गहमागहमी देखी जा रही है. कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि पार्टी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी. पार्टी मुख्यालय में बड़े स्तर पर खाने-पीने और जश्न की तैयारियां की जा रही हैं. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि नतीजों के बाद जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. यह भी पढ़े: Assembly Election Results 2026 Live Streaming on Aaj Tak: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती आज, कौन मारेगा बाजी? यहां देखें नतीजे लाइव

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#WATCH | Delhi: Poori and sweets being prepared at the BJP Headquarters in Delhi as counting of votes for the elections to the Assemblies of Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry will begin shortly. Counting of votes for by-polls in seven Assembly… pic.twitter.com/UKdgMXc1rW — ANI (@ANI) May 4, 2026

पांच राज्यों और उपचुनावों पर टिकी नजरें

आज केवल पांच प्रमुख राज्यों के ही नहीं, बल्कि पांच अन्य राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों (By-polls) के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, मतगणना की प्रक्रिया सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी, जिसके बाद ईवीएम (EVM) के मतों की गणना की जाएगी.

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा के बीच यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है.

असम: यहां भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है.

दक्षिण भारत: तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के परिणामों पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला है.

सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मतगणना केंद्रों के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 जैसे एहतियाती कदम भी उठाए हैं.

दोपहर तक रुझान स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि इन राज्यों में अगले पांच सालों तक किसकी सरकार बनेगी.