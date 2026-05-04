Assembly Election Results 2026 Live Streaming on Aaj Tak: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती आज, कौन मारेगा बाजी? यहां देखें नतीजे लाइव

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Assembly Election Results 2026 Live Streaming on Aaj Tak: भारत के पांच राज्यों-पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी-में विधानसभा चुनावों के लिए आज, 4 मई 2026 को मतगणना का दिन है. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती की जाएगी, जिसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के रुझान आने शुरू हो जाएंगे. दोपहर तक इन राज्यों की नई सरकारों की तस्वीर साफ होने की संभावना है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: चप्पे-चप्पे पर पहरा

मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026: ‘धन्यवाद महाराष्ट्र!’ पीएम मोदी ने नगर निकाय चुनावों में NDA के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की

त्रिस्तरीय सुरक्षा: मतगणना केंद्रों के बाहर स्थानीय पुलिस, राज्य सशस्त्र पुलिस और सबसे भीतरी घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को तैनात किया गया है.

सीसीटीवी निगरानी: पूरे मतगणना हॉल और स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग टेबल तक की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है.

धारा 144: कई संवेदनशील इलाकों और मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि भीड़ जमा न हो सके.

पश्चिम बंगाल: सबसे बड़ी राजनीतिक जंग

इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं. यहाँ की 294 सीटों के लिए चुनावी मुकाबला बेहद आक्रामक रहा है.

यहां देखें नतीजें लाइव

ममता बनाम भाजपा: क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचा पाएगी या भाजपा पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी?

संवेदनशील केंद्र: बंगाल की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ केंद्रीय बलों की सबसे अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं. चुनाव आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.

5 राज्यों में वर्तमान सत्ता समीकरण

नतीजों से पहले इन राज्यों में मौजूदा सरकारों की स्थिति इस प्रकार है:

राज्य वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी/गठबंधन मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस (TMC) ममता बनर्जी तमिलनाडु DMK गठबंधन (I.N.D.I.A.) एम.के. स्टालिन केरल LDF (वामपंथी गठबंधन) पिनाराई विजयन असम भाजपा गठबंधन (NDA) हिमंत बिस्वा सरमा पुडुचेरी AINRC + भाजपा (NDA) एन. रंगासामी

एग्जिट पोल के दिलचस्प संकेत

एग्जिट पोल के अनुमानों ने इस बार कई राज्यों में चौंकाने वाले संकेत दिए हैं.

असम: अधिकांश पोल्स भाजपा (NDA) की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं.

तमिलनाडु: यहाँ DMK और AIADMK के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन अभिनेता विजय की पार्टी TVK को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह 'किंगमेकर' की भूमिका निभा सकती है.

केरल: यहाँ यूडीएफ (कांग्रेस गठबंधन) और एलडीएफ के बीच कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, जिससे 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है.

चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जीत के बाद विजय जुलूसों के लिए भी स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. पल-पल की अपडेट के लिए न्यूज़ चैनलों और चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनी हुई है.