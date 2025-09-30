Bihar के लिए आज बड़ा दिन! फाइनल Voter List दोपहर 3 बजे होगी जारी, 22 साल बाद हुई SIR; जानें कैसे चेक करें अपना नाम?

Bihar SIR Final Voter List 2025

Bihar SIR Final Voter List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले आज का दिन बेहद अहम है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने वाला है. यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत पूरी की गई, जिसे 22 साल बाद लागू किया गया है. हालांकि, इस कदम की वैधता पर कानूनी बहस अभी भी जारी है और मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on SIR) में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर सूची जारी होने के बाद कोई कमियां पाई जाती है, तो प्रक्रिया रद्द की जा सकती है.

कोर्ट इस मामले पर 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा. अंतिम मतदाता सूची जारी (Voter list Released) होने के बावजूद, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है.

ये भी पढें: Bihar Voter List 2025: बिहार में वोटर्स को कब मिलेगा नया स्मार्ट वोटर कार्ड, जानें क्या है इसकी खासियत?

अपना नाम कैसे जांचें?

चुनाव आयोग की वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in या voters.eci.gov.in पर जाएं.

"Search in Electoral Roll" पर क्लिक करें.

अपना नाम, जन्मतिथि, जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें, या सीधे अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करें.

अब "Search" पर क्लिक करें और आपके बूथ का नाम, क्रमांक और मतदाता पहचान पत्र संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगी.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi on SIR) ने लगातार एसआईआर प्रक्रिया को "संस्थागत वोट चोरी" बताया है. उनका आरोप है कि लाखों गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं. उन्होंने "मतदाता अधिकार यात्रा" जैसी रैलियों के जरिए चुनाव आयोग और BJP पर हमला बोला है. राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने भी उनका साथ दिया है.

दूसरी ओर, चुनाव आयोग (Election Commission on SIR) ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है. आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी है. बिना किसी सूचना और जवाब देने के अवसर के किसी भी नाम को सूची से नहीं हटाया गया है. इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों को मसौदा सूची और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है.

क्या है आगे का रोडमैप

चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की तीन सदस्यीय टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना पहुंचेगी. उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा (Announcement of Election Dates) 6 अक्टूबर के बाद की जाएगी. 5 से 15 नवंबर के बीच तीन चरणों में मतदान होने की उम्मीद है. तारीखों की घोषणा होते ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी.

राज्य विधानसभा का कार्यकाल (Tenure of Bihar Legislative Assembly) 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए अब सभी की निगाहें अंतिम मतदाता सूची और चुनाव की तारीखों (Bihar Election Dates) पर टिकी हैं, जो आज दोपहर जारी की जाएगी.