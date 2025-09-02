Bihar Voter List 2025: बिहार में वोटर्स को कब मिलेगा नया स्मार्ट वोटर कार्ड, जानें क्या है इसकी खासियत?

New Voter ID Card Bihar: बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) से पहले मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अब चुनाव आयोग (Election commission) हर मतदाता को एक नया और आधुनिक मतदाता पहचान पत्र देने की तैयारी कर रहा है. यह कार्ड पुराने कार्ड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और तकनीक से लैस (Smart Voter Card) होगा. हालांकि, इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है. चुनाव आयोग के अधिकारियों का मानना ​​है कि यह प्रक्रिया कब और कैसे पूरी होगी, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा.

नए वोटर कार्ड में क्या होगा?

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, मतदाताओं को फॉर्म भरते समय अपनी नई तस्वीरें भी जमा करनी पड़ती थीं. अब नए वोटर कार्ड में वही ताजा तस्वीरें छपी होंगी. इसके साथ ही, राज्य की मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को जारी कर दिया गया. इस मसौदे में कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. जबकि अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) 30 सितंबर को जारी की जाएगी.

कितने लोगों ने सुधरवाया अपना वोटर कार्ड?

सूत्रों का कहना है कि एसआईआर फॉर्म (SIR Form) भरने वाले 99 प्रतिशत लोगों ने अपने दस्तावेज सही जमा कर दिए हैं. अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गया है या गलती से हट गया है, तो उसे सुधारने के लिए एक महीने का समय दिया गया था. इस दौरान मुख्य विपक्षी दल राजद (RJD) ने 10 नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है. वहीं, भाकपा (माले) ने 15 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने की मांग की है. बाकी दर्जनों दलों ने इस प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

पूरे बिहार से 33 हज़ार 326 लोग सामने आए, जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया. वहीं, 2 लाख 7 हजार 565 लोगों ने अपना या दूसरों का नाम हटाने के लिए आवेदन किया है.

लंबी कतारों से मिलेगी काफी राहत

इस बार चुनाव आयोग ने भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया है. बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कम कर दी गई है. पहले एक बूथ पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन अब अधिकतम 1200 मतदाता होंगे.

इस बदलाव के कारण राज्य में बूथों की कुल संख्या 77 हजार से बढ़कर लगभग 90 हजार हो गई है. यानी, मतदान के दिन लोगों को लंबी कतारों से काफी राहत मिलेगी.