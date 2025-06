Big Breaking: तेलंगाना BJP में बगावत! गोशामहल सीट से विधायक टी. राजा सिंह ने दिया इस्तीफा, रामचंदर राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से थे नाराज

T. Raja Singh Resignation From BJP: तेलंगाना की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है. गोशामहल से बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उनका यह फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा वरिष्ठ नेता एन. रामचंदर राव को राज्य अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आया है. राजा सिंह ने एक लेटर जारी कर पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने खुद को राज्य अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया. राजा सिंह ने दावा किया कि जमीनी स्तर के कई कार्यकर्ता उन्हें राज्य अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, ताकि पार्टी को एक नई ऊर्जा और स्पष्ट हिंदुत्व एजेंडा मिल सके.

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह पार्टी को सक्रिय करते, गाय सुरक्षा के लिए अलग विंग बनाते और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते.

The silence of many should not be mistaken for agreement.

I speak not just for myself, but for countless karyakartas and voters who stood with us with faith, and who today feel let down.

Jai Shri Ram 🚩 pic.twitter.com/JZVZppknl2

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) June 30, 2025