क्या सच में Raja Bhaiya के पास विदेशी हथियारों का जखीरा है? पत्नी Bhanavi Singh ने PMO में दर्ज कराई शिकायत, बताया जान को खतरा

Complaint Against Raja Bhaiya in PMO (Photo-@Raghuraj_Bhadri/X)

Raja Bhaiya News: प्रतापगढ़ के कुंडा सीट (Kunda Assembly Seat) से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ​​राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह (Bhanvi Kumari Singh) के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि भानवी सिंह खुद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश हुई हैं. उन्होंने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. भानवी सिंह का दावा है कि उनके पति राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का बड़ा जखीरा है. इसमें नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्तौलें (Zigana Pistols), ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफलें (Automatic Assault Rifles) और अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं.

उनका आरोप है कि ये हथियार न केवल समाज के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं. भानवी सिंह ने यह भी कहा कि उनके अपने लाइसेंसी हथियार (Licensed Weapons) उनसे जबरन छीन लिए गए हैं.

भानवी सिंह ने PMO को सौंपे सबूत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भानवी सिंह ने अपने दावों के समर्थन में तस्वीरें और वीडियो भी पेश किए हैं, जिनमें कथित तौर पर हथियार दिखाई दे रहे हैं. शिकायत को गंभीर मानते हुए पीएमओ ने इसे गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को भेज दिया. इसके बाद गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को जांच के आदेश दिए और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

गोलीबारी और धमकियों का आरोप

शिकायत में भानवी सिंह ने यह भी कहा कि एक बार घर के अंदर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल-बाल बच गई थी. उन्होंने जान से मारने की धमकियां मिलने का भी दावा किया. भानवी सिंह का कहना है कि यह सिर्फ पति-पत्नी का विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का मुद्दा है.

लंबे समय से चल रहा है तनाव

राजा भैया और भानवी सिंह के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है. हालांकि, इस बार पीएमओ तक पहुंचकर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक और सुरक्षा, दोनों स्तरों पर मामले को गंभीर बना दिया है. अब सबकी निगाहें जांच की दिशा पर टिकी हैं.