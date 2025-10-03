VIDEO: ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल, जिगाना पिस्टल और कार्बाइन...दशहरे पर Raja Bhaiya ने की शस्त्र पूजा, पूर्व IPS अधिकारी Amitabh Thakur ने की शिकायत

Raja Bhaiya's arms worship controversy

Raja Bhaiya's Weapon Worship: उत्तर प्रदेश के कुंड जिले से विधायक और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के प्रमुख राजा भैया मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, दशहरा उत्सव (Dussehra Celebration) के दौरान राजा भैया ने कुंडा स्थित बेंती पैलेस (Benti Palace) में पारंपरिक शस्त्र पूजा की. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल क्लिप में देखा गया कि एक लंबी मेज पर सैकड़ों शस्त्र करीने से सजाए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि इनकी संख्या 700 से ज्यादा थी. पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने पूरे मामले को गंभीर बताया है.

राजा भैया शस्त्र प्रदर्शन मामले में DGP से शिकायत

राजा भैया ने किया शस्त्र पूजा

पुलिस महानिदेशक से जांच की मांग

अमिताभ ठाकुर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (Director General of Police, Lucknow) को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. उनका तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन कानून के खिलाफ हो सकता है. उनका तर्क है कि भले ही ये हथियार लाइसेंसी हों, लेकिन इनका सामूहिक प्रदर्शन सवाल खड़े करता है.

उन्होंने इसे आर्म्स एक्ट 1959 (Arms Act 1959) और आर्म्स रूल्स 1962 (Arms Rules 1962) का उल्लंघन बताया है. साथ ही, वीडियो में दिख रही गतिविधियों के आधार पर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है.

शस्त्र का खुला प्रदर्शन चर्चा का विषय

गौरतलब है कि राजा भैया हर साल अपने आवास पर शस्त्र पूजा (Shastr Pooja) करते हैं. लेकिन, इस बार भारी संख्या में हथियारों का होना और उनका खुला प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.