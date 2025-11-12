Bihar Assembly Elections 2025: मोकामा के जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का भरोसा, रिजल्ट से पहले ही जश्न की चल रही तैयारी: VIDEO

Celebrations underway at Anant Singh's residence (Credit-@VistaarNews)

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार (Bihar) में रिजल्ट से पहले ही बीजेपी ने लड्डू बनवाना शुरू कर दिया है. इसी बीच मोकामा सीट (Mokama Seat) से जेडीयू (JDU) के उम्मीदवार अनंत सिंह (Anant Singh) जो अभी जेल में बंद उनके पटना के आवास पर भी रिजल्ट से पहले खाने का इंतजाम किया जा रहा है.पटना के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर अनंत सिंह के समर्थकों ने बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी की है. बताया जा रहा है कि करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है.

समर्थकों का कहना है कि उन्होंने मतदान के आंकड़ों और बूथवार रुझानों का विश्लेषण कर लिया है और परिणाम उनके पक्ष में आने वाले हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

जेल में बंद जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारियां

बाहुबली से जेडीयू के प्रत्याशी तक का सफर

कभी अपने दबदबे और विवादों के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने इस बार जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री (CM) नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया था. टिकट मिलने के बाद वे अपने पुराने समर्थकों के साथ दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटे और प्रचार अभियान को तेज किया.

जेल में क्यों बंद है अनंत सिंह

दरअसल 30 अक्टूबर को प्रचार के दौरान टाल इलाके के बसावन चक गांव के पास अनंत सिंह और जनसुराज पार्टी समर्थकों के बीच विवाद हुआ था. वाहन साइड करने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दुलारचंद यादव हत्याकांड (Murder) के बाद अनंत सिंह को दोबारा जेल भेजा गया.